Валюты / GBPCZK
GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone
28.02976 CZK 0.09388 (0.34%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Czech Koruna
Курс GBPCZK за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.93922 CZK за 1 GBP, а максимальная — 28.04012 CZK.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Чешской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
Дневной диапазон
27.93922 28.04012
Годовой диапазон
27.93489 30.73219
- Предыдущее закрытие
- 27.9358 8
- Open
- 27.9607 6
- Bid
- 28.0297 6
- Ask
- 28.0300 6
- Low
- 27.9392 2
- High
- 28.0401 2
- Объем
- 53.834 K
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- -0.55%
- 6-месячное изменение
- -5.94%
- Годовое изменение
- -7.41%
17 сентября, среда