GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone

28.02976 CZK 0.09388 (0.34%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Czech Koruna

Курс GBPCZK за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.93922 CZK за 1 GBP, а максимальная — 28.04012 CZK.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Чешской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.93922 28.04012
Годовой диапазон
27.93489 30.73219
Предыдущее закрытие
27.9358 8
Open
27.9607 6
Bid
28.0297 6
Ask
28.0300 6
Low
27.9392 2
High
28.0401 2
Объем
53.834 K
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
-0.55%
6-месячное изменение
-5.94%
Годовое изменение
-7.41%
17 сентября, среда