GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone

27.82458 CZK 0.08024 (0.29%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Czech Koruna

Le taux de change de GBPCZK a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 27.81025 CZK et à un maximum de 27.94036 CZK pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Couronne Tchèque. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
27.81025 27.94036
Range Annuel
27.81025 30.73219
Clôture Précédente
27.9048 2
Ouverture
27.9279 3
Bid
27.8245 8
Ask
27.8248 8
Plus Bas
27.8102 5
Plus Haut
27.9403 6
Volume
87.764 K
Changement quotidien
-0.29%
Changement Mensuel
-1.28%
Changement à 6 Mois
-6.63%
Changement Annuel
-8.09%
20 septembre, samedi