GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone

27.84948 CZK 0.05534 (0.20%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Czech Koruna

Der Wechselkurs von GBPCZK hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 27.81025 CZK und einem Hoch von 27.94036 CZK pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Tschechischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.81025 27.94036
Jahresspanne
27.81025 30.73219
Vorheriger Schlusskurs
27.9048 2
Eröffnung
27.9279 3
Bid
27.8494 8
Ask
27.8497 8
Tief
27.8102 5
Hoch
27.9403 6
Volumen
86.652 K
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
-1.19%
6-Monatsänderung
-6.55%
Jahresänderung
-8.00%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K