CotizacionesSecciones
Divisas / GBPCZK
Volver a Divisas

GBPCZK: Great Britan Pound vs Czech Krone

28.00539 CZK 0.01597 (0.06%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Czech Koruna

El tipo de cambio de GBPCZK de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.98748 CZK por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 28.08356 CZK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs corona checa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPCZK News

Rango diario
27.98748 28.08356
Rango anual
27.93489 30.73219
Cierres anteriores
28.0213 6
Open
28.0346 6
Bid
28.0053 9
Ask
28.0056 9
Low
27.9874 8
High
28.0835 6
Volumen
43.196 K
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
-0.64%
Cambio a 6 meses
-6.02%
Cambio anual
-7.49%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0