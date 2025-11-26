Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil

  • Varre uma lista fixa de ativos (  ibov brasil ) no  timeframe escolhido (TimeFrame)  .

  • Para cada par e para vários  períodos.

    • Calcule um  modelo de regressão  entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice  bova11 como normalizador  ).

    • Gera a  dispersão (spread)  dessa relação, sua  média  ,  desvio-padrão  ,  espetacular  e os  betas (B1 e B2)  .

    • Aplicar um  teste ADF  sem exclusão (cointegração / estacionariedade).

    • Calcula o  Z-Score  da exclusão atual (quantos desvios-padrão estão distantes da média).

  • Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:

    • |Z| ≥  StdDevThreshold  (desvio mínimo para sinal),

    • ADF (t) ≤  ADFThresholdT  (resíduo bem estacionário),

    • |B1| ≥  gMinAbsB1  ,

    • (opcional)  B1 e B2 com o mesmo sinal  quando o normalizador está ativo.

  • Esses resultados aparecem numa  tabela rolável  com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e brilho.

  • Há um  painel de SALVOS  onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.

Como funciona o operacional

  1. Anexar o indicador ao gráfico, ajustar entradas (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).

  2. Clique em  “INICIAR SCANNER”  : ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.

  3. Clique em uma linha da tabela:

    • O indicador mostra os  detalhes do par  (Z-Score, ADF, betas, espetacular, média, proporção de lotes).

    • Desenha o  gráfico da exclusão  (modo vela ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o  período  e o  deslocamento  da janela.

    • Calcula uma  proporção de lotes A/B  (com opção de  vol-neutro  , ajustando pelos desvios dos ativos).

  4. Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):

    • Quando o  Z-Score é alto positivo (acima do limite)  : o par está “esticado”; a ideia é  vender o ativo que está caro e comprar o que está barato  , na proporção indicada no painel.

    • Quando o  Z-Score é muito negativo  : o par é “barato”; você  inverte as posições  (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).

  5. Você pode  salvar o par selecionado  no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.


Produtos recomendados
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
Indicadores
Volume Profile Indicator used by professional Traders at Traders Inside Ltd. If you want to succeed in trading you need to know if current price is cheap, expensive or fair valued. Key features: Fair price (Point of control, POC), high and low price zones (POH, POL) POC in different timeframes for better orientation Symbol and timeframe Chart resize on open positions/orders, VPRmax/min Historic POC - see, how POC has changed the last periods Button to show/hide VPR Calculated Bars (best results)
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Easy Fibonacci
Rajesh Kumar Nait
Indicadores
Easy Fibonacci é um indicador para MT5 que permite traçar facilmente retrações de Fibonacci. Características Até 10 níveis de Fibonacci podem ser definidos nas configurações do indicador. Cada nível pode ter estilo de linha diferente, cor da linha, largura da linha e outras configurações personalizáveis. Você pode usar um mouse com botões extras para mapear as teclas V e B e traçar Fibonacci convenientemente. Ações dos Botões: B e V: Traçar Fibonacci superior/inferior na área visível do gráfico.
Volume Speedometer
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Imagine the ability to have Volume Speed second by second presented to you in the form of a speedometer... Well, imagine no more... Welcome to the new Minions Labs creation: Volume Speedometer . Volume Speedometer is a Minions Labs idea that was born trying to show in realtime what is happening with the Volume Flow of orders (or Ticks, if you don't have that) during the day. This indicator was created to be used in Intraday trading and the goal is to give you a "heads up" when the Volume flow is
More BackTest Results
Yu Zhang
Bibliotecas
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
Mt5TradeCopier
Mcblastus Gicharu Ndiba
Utilitários
Forex Trade copier MT5.  It copies forex trades, positions, orders from any accounts to any other account,  MT5 even multiple accounts. The unique copying algorithm exactly copies all trades from the master account to your client account. It is also noted for its high operation speed and Tough error handling. It also can copy from demo account to live account too. It is one of the best free trade copiers that can do ,  MT5 or to multiple accounts  MT5 to multiple accounts  Features of Trade Copi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
WolfgangThePatternGuru
Humphrey Mangera
Bibliotecas
Key Features: 200+ Fully Implemented Patterns   across all categories Advanced Market Structure Analysis Smart Money Integration   (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity) Professional Risk Management Multi-Timeframe Analysis AI-Powered Confidence Scoring Advanced Visualization Real-time Alerts Pattern Categories: Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.) Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.) Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.) Harmonic Pattern
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotecas
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
O SafeProfit Market Profile é o indicador de rastreamento mais avançado do Mercado de Forex. Ele foi desenvolvido para rastrear o perfil de mercado de cada sessão do dia: Asiática, Européia e Americana. Com este indicador você irá operar o Intraday sorrindo... sabendo exatamente para onde os Big Players estão posicionados e o momento exato para onde eles estão indo. O indicador é simples, rápido e objetivo rastreando no preço cada movimento dos Big Players. Saia da estatística dos 95% que só per
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Utilitário para pedidos automáticos e gerenciamento de riscos. Permite tirar o máximo dos lucros e limitar suas perdas. Criado por um trader praticante para traders. O utilitário é fácil de usar, funciona com qualquer ordem de mercado aberta manualmente por um trader ou com a ajuda de consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Tem as seguintes funções: 1. Definir níveis de stop loss e take profit; 2. F
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Supply Demand RSJ
JETINVEST
Indicadores
O indicador Demanda de Abastecimento RSJ PRO calcula e plota as zonas de "Abastecimento" e "Demanda" no gráfico, identificando o tipo de Zona (Fraca, Forte, Verificada, Comprovada) e em caso de retestes da Zona mostra quantas vezes ela foi testado novamente. Zonas de "oferta" são as zonas de preços onde ocorreu mais oferta do que demanda, fazendo com que os preços caíssem. Zonas de "demanda" são as zonas de preços onde ocorreu mais demanda do que oferta, empurrando os preços para cima. Certifiq
Diamond Pattern MT5
Ugur Oezcan
Indicadores
The diamond top and bottom are reversal patterns. It represents a rally to a new high with a drop to a support level followed by a rally to make a new high and a quick decline, breaking the support level to make a higher low. The bounce from the higher low is then followed by a rally, but making a lower high instead. Once this behavior is identified, prices then break the trend line connecting the first and second lows and start to decline further. You can find MT4 version hier Indicator shows
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitários
Painel de Comércio Completo para o método "No Nonsense Forex": Este painel encapsula quase tudo o que necessitará para executar o seu próprio algoritmo NNFX, ajudando-o a negociar ainda mais rápido e fácil. Tem 3 partes: Painel de Símbolos Alterne rapidamente para qualquer símbolo nas suas tabelas, premindo o seu nome. Informações adicionais podem ser apresentadas no painel: negociações abertas actualmente, correlação dessas negociações com outros símbolos (excepto se o seu stop loss estiver no
Fractal Dimension
Jose Maria Molina Sanchez
Indicadores
Fractal Dimension – Market Regime Analyzer Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez molinatrader67@gmail.com | Versão 1.00 Introdução Os mercados financeiros não seguem modelos lineares nem distribuições normais. Seu comportamento é complexo, caótico e altamente sensível às condições iniciais. Eventos aparentemente pequenos — como rumores ou notícias — podem desencadear movimentos bruscos e imprevisíveis. A Hipótese do Mercado Fractal oferece um marco mais realista para entender esses f
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional Descrição O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva. Características Principais Análise Multi-Timeframe Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe Visualização de níveis
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicadores
O indicador Trend Line Map é um complemento do Trend Screener Indicator. Ele funciona como um scanner para todos os sinais gerados pelo Trend screener (Trend Line Signals). É um Trend Line Scanner baseado no Trend Screener Indicator. Se você não tiver o Trend Screener Pro Indicator, o Trend Line Map Pro não funcionará. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . Acessando nosso Blog MQ
Golden Limit
Renato Fridschtein
Indicadores
Não há limites! O indicador Golden Limit é a ferramenta definitiva para ter uma leitura clara e fácil dos movimentos do preço no gráfico. Ele projeta faixas de suporte e resistência, calculadas por modelos estatísticos envolvendo Price Action e a sequência de Fibonacci, revelando de antemão o comportamento dos preços e os melhores locais para operar (e para não operar). Ainda conta com duas médias móveis para auxiliar na escolha das melhores entradas. O Método Golden Limit foi criado a parti
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilitários
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
TrendView Zero
Rafael Grecco
Indicadores
TrendView Zero — Zero Setup. Zero Complexity. Maximum Clarity. Over time, we received valuable feedback from traders who tested TrendView Ultimate, our most advanced indicator. Many loved its power and depth, but also shared a common challenge: “It’s incredibly powerful, but it gives SO much information that I don’t always know what to configure.” This inspired the creation of TrendView Zero, a fully automated, streamlined version that keeps only the information that matters most. It provide
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Experts
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
Bibliotecas
Pionex API EA Connector para MT5 – Integração Perfeita com MT5 Visão Geral O Pionex API EA Connector para MT5 permite a integração perfeita entre MetaTrader 5 (MT5) e a API da Pionex . Com esta ferramenta poderosa, os traders podem executar e gerenciar operações, obter informações de saldo e acompanhar o histórico de ordens diretamente no MT5 . Principais Funcionalidades Gerenciamento de Conta e Saldo Get_Balance(); – Obtém o saldo atual da conta na Pionex . Execução e Gerenciamento de Ord
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Indicadores
This auxiliary indicator displays time left before closing on the current timeframe with continuous update . It also shows the last trade price and variation from a previous day close in percentage and points. This indicator is pretty handy for daytraders and scalpers who want to precisely monitor closing and opening of candles. Indicator parameters Show in shifted end - Default: False. Display time and values on screen. If True, Displays only time to close aside last candle. Distance from the
FREE
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
Os compradores deste produto também adquirem
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Bibliotecas
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Bibliotecas
Esta biblioteca permitirá que você gerencie negociações usando qualquer um de seus EA e é muito fácil de integrar em qualquer EA que você mesmo pode fazer com o código de script mencionado na descrição e também exemplos de demonstração em vídeo que mostram o processo completo. - Pedidos Place Limit, SL Limit e Take Profit Limit - Ordens Place Market, SL-Market, TP-Market - Modificar ordem de limite - Cancelar pedido - Consulta de pedidos - Mudança de alavancagem, margem - Obter informaçõe
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotecas
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Bibliotecas
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotecas
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliotecas
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Bibliotecas
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Bibliotecas
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Bibliotecas
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Bibliotecas
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotecas
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Bibliotecas
Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Bibliotecas
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Bibliotecas
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Bibliotecas
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotecas
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotecas
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotecas
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Bibliotecas
The following library is proposed as a means of being able to use the OpenAI API directly on the metatrader, in the simplest way possible. For more on the library's capabilities, read the following article: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual IMPORTANT: To use the EA you must add the following URL to allow you to access the OpenAI API as shown in the attached images In order to use the library, you must include the following Hea
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotecas
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
Bibliotecas
Here   is   the   English translation   of   your   description   for   the EA   (Expert   Advisor): --- This   is a   time -based   automatic trading   EA . It allows   you   to   set the   exact   time   for trading , down   to   the   second , and   specify the   maximum number   of   orders . You   can choose   to   place   either   buy   or   sell   orders . It   is possible to   set take   profit and   stop   loss   points . Additionally , you can   specify   how   long after   placing  
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
Bibliotecas
Uma biblioteca fácil de usar que oferece aos desenvolvedores acesso direto às principais estatísticas de negociação para seus EAs MQL5. Métodos disponíveis na biblioteca: Dados da conta e lucros: GetAccountBalance() : Retorna o saldo atual da conta. GetProfit() : Retorna o lucro líquido de todas as negociações. GetDeposit() : Retorna o total de depósitos. GetWithdrawal() : Retorna o total de retiradas. Análise de negociação: GetProfitTrades() : Retorna o número de negociações lucrativas. GetLoss
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Bibliotecas
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
Kaseki
Ben Mati Mulatya
Bibliotecas
The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy. Use Cases AO
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Bibliotecas
*****A negociação principal é XAUUD. Se testar, recomenda-se ajustar ao XAUUD. Outras metas de negociação não podem garantir rentabilidade******* Se necessitar de testar, por favor deixe uma mensagem (responderei assim que o vir). Para proteger os resultados do trabalho, é necessário introduzir parâmetros específicos. Os parâmetros predefinidos do sistema não conseguem atingir o efeito mostrado na retirada da captura de ecrã! Se necessitar de testar, por favor deixe uma mensagem (responderei
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
Bibliotecas
Este produto esteve em desenvolvimento nos últimos 3 anos. É a base de código mais avançada para trabalhar com todos os tipos de inteligência artificial e aprendizado de máquina na linguagem de programação MQL5. Tem sido usado para criar vários robôs de trading e indicadores com tecnologia de IA no MetaTrader 5. Esta é a versão premium de um projeto gratuito e de código aberto sobre aprendizado de máquina para MQL5, disponível aqui:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . A versão gratuita tem me
Shawrie
Kevin Kipkoech
Bibliotecas
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
Bibliotecas
Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
Mais do autor
Pair Trading Qant Maney
Aldo Souza Da Silva
Bibliotecas
O que ele faz Varre uma lista fixa de ativos ( pares de açoes us-24 horas da corretora pepperstone ) no timeframe escolhido (TimeFrame) . Scans a fixed list of assets (24-hour US stock pairs from the Pepperstone brokerage) on the chosen timeframe (TimeFrame). Para cada par e para vários períodos (Period1…Period100 ACIMA ) ele: Calcula um modelo de regressão entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice US500 como normalizador ). Gera o resíduo (spread) dessa relação, sua média , desvio-pa
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário