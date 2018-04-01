É possível implementar um indicador HiLo tipo escadinha?
Olá pessoal,
Já desenvolvi alguns robôs e modifiquei alguns indicadores, mas estou sem ideias de como implementar essas "escadinhas".
Prezado ,
Por favor dê uma olhada nos estilos de plotagem disponíveis para indicadores na linguagem MQL5.
Esse artigo também demonstra os estilos disponíveis: https://www.mql5.com/pt/articles/45
Abraços,
Malacarne
- 2013.12.24
- Loong
- www.mql5.com
Interessante! Também procurei o Hi Lo deste modelo mas não achei.
Para substituir este HiLo, eu uso o [REMOVIDO PELO MODERADOR], que é este aqui:
Prezado tcferreira,
Infelizmente não é permitido posts com menção a produtos no site MQL5.com.
Infelizmente tive que remover seu link.
Abraços,
Malacarne
Prezado ,
Malacarne, muito obrigado pela resposta.
Ainda não tive tempo que criar um indicador para testar uma implementação utilizando os estilos de plotagem que você mencionou. Mas só de ver o artigo, já me direcionou a ideia que podem atender a minha necessidade.
Acredito que o grande desafio seria desenhar a linha de conectar um "degrau" ao outro, mas na verdade o que importa nesse indicador é a linha (horizontal) que indica o patamar dos preços que o HiLo indicaria.
Irei implementar e postarei aqui o resultado.
Muito obrigado.
tcferreira, muito obrigado pela resposta.
Não consegui ver seu exemplo, mas tive algumas ideias que podem me ajudar a implementa esse indicador.
O HiLo na minha estratégia serve para me indicar a saída de um trade no lucro após a Realização Parcial. Hoje uso o Target fixo, o que muitas vezes minimiza os meus ganhos, então tenho um bom motivo para implementar esse indicador rss.
Posto aqui o resultado.
Abraço.
O indicador na qual lhe falei é o Turtle Trading, baseado no famoso Donchian Channel, que você pode encontrar pesquisando aqui no MQL5, caso tenha interesse.
Alguém conseguiu resolver esse problema?
Existe uma forma de mostrar o indicador bem parecido com a escada da primeira imagem, ainda que não seja 100% contínua. Na verdade é uma adaptação do estilo de plotagem barra fazendo as máximas e mínimas iguais a abertura e fechamento, o que resulta em um desenho parecido com um degrau. Isso faz com que sejam necessários quatro buffers de valores para o indicador mais um de cor, e na prática acaba sendo interessante só pra ter uma representação visual da forma como é feito em outras plataformas de gráficos. Se for para utilização com EAs, ainda acho melhor usar um indicador com apenas um buffer de valores e outro de cor, que pode usar uma plotagem do tipo arrow, por exemplo.
Tenho essas duas versões implementadas e quando tiver um tempo vou colocar o código na comunidade MQL5.
