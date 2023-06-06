Erros, bugs, perguntas - página 166
Cybernet?
Os computadores portáteis vivem agora as suas vidas sob os seus próprios gestores de recursos (as configurações do Windows são secundárias), levantando-se do sono/hibernet instantaneamente. Estou a julgar a partir das minhas próprias máquinas.
Se o fizer, será através do Service Desk.
Porquê complicar a sua vida? Procure nos eventos do sistema operativo para começar, é assim que ele vai dormir:
Percorri o registo, mas agora não me consigo lembrar do momento em que o erro apareceu. Não adormece necessariamente. Provavelmente é melhor esperar que o bicho volte a aparecer e ir imediatamente para o registo, caso contrário tenho de escavar tudo.
Um erro quando se trabalha com texto.
Quando se copia texto com combinação (Ctrl + botão esquerdo do rato) a fonte é sempre Arial, embora em propriedades seja outra.
Voltar a premir propriedades, parâmetros, onde a fonte, clicar em ok, depois muda.
O mesmo bug, há também quando se trabalha com a etiqueta de texto e gráficos de desenho (não salvar parâmetros escala de datas, ou seja, marque a caixa não é, mas a escala é, clique ok, e depois muda )
Por favor, conserte-o.
O que é este aviso de "desajuste de sinal" ?
existem dois blocos e dois avisos para toda a EA (CountTry é uma variável EA)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
O que é este aviso: "possível utilização de variável não-inicializada"?
onde quer que as variáveis sejam inicializadas na estrutura do caso, esta advertência sai Tenho 10 advertências sobre nada ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
desalinhamento de sinais - muito provavelmente misturando números inteiros assinados e não assinados.
variável não inicializada - significa que a variável tem a garantia de ter um ramo de passagem quando não é inicializada. por exemplo, o default é explicitamente omitido no switch, no qual o MainPrice deve ser explicitamente inicializado (ou explicitamente zerado quando declarado).
desalinhamento do sinal - muito provavelmente sinal de mistura e inteiro não assinado.
Obrigado, todos os avisos desapareceram.
1 desajuste de sinal - que era um inteiro assinado e não assinado
2 variáveis não inicializadas - mas acabei de inicializar no switch ou comprar - 0 ou vender -1 dependendo do tipo de posição e não é necessário...
Em termos humanos, isto é "um pouco desnecessário". Na realidade, é muito necessário quando se trata de escrever programas à prova de erros.
O compilador MQL5 torna-se mais poderoso a cada compilação, apanhando erros graves nos programas dos comerciantes. Nem todos os compiladores comerciais C++ são capazes de rastrear todas as cadeias de inicialização de variáveis e dar um aviso.
Em termos humanos, isto é "um pouco desnecessário". Mas na realidade, é muito necessário quando se trata de escrever programas à prova de erros.
Não discuto, mas no meu caso, sei que haverá duas variantes de eventos e inicializo-as dependendo disso...
E por isso, é uma coisa óptima... por exemplo, encontrou um par de variáveis que não foram utilizadas na EA)
Eis uma falha notada (sob a palavra-chave do investidor, build 342):
Não funcionou (embora provavelmente seja apenas uma falha da GUI)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
Em 344 permanece assim.
Além disso, gostaria de fazer um comentário sobre as citações fora de citação após os fins-de-semana, que a OrderCheck não apanha - isto é necessário ou pode ser corrigido?