Erros, bugs, perguntas - página 166

Renat:

Cybernet?

Os computadores portáteis vivem agora as suas vidas sob os seus próprios gestores de recursos (as configurações do Windows são secundárias), levantando-se do sono/hibernet instantaneamente. Estou a julgar a partir das minhas próprias máquinas.

Algo me diz que há algo de errado aqui. O meu portátil também não consegue sair do gyber com um deslize do rato. Não importa, vou tentar novamente. Não é assim tão fácil de reproduzir.

Se o fizer, será através do Service Desk.

 
Erm955:

Algo me diz que há algo de errado aqui. O meu portátil também não consegue sair do gyber com um deslize do rato. Não importa, vou tentar novamente. Não é assim tão fácil de reproduzir.

Porquê complicar a sua vida? Procure nos eventos do sistema operativo para começar, é assim que ele vai dormir:


 
AlexSTAL:

Porquê complicar a sua vida? Para começar, é assim que o sistema operativo transita para o sono:


Percorri o registo, mas agora não me consigo lembrar do momento em que o erro apareceu. Não adormece necessariamente. Provavelmente é melhor esperar que o bicho volte a aparecer e ir imediatamente para o registo, caso contrário tenho de escavar tudo.

 
vesel:

Um erro quando se trabalha com texto.

Quando se copia texto com combinação (Ctrl + botão esquerdo do rato) a fonte é sempre Arial, embora em propriedades seja outra.

Voltar a premir propriedades, parâmetros, onde a fonte, clicar em ok, depois muda.

O mesmo bug, há também quando se trabalha com a etiqueta de texto e gráficos de desenho (não salvar parâmetros escala de datas, ou seja, marque a caixa não é, mas a escala é, clique ok, e depois muda )

Por favor, conserte-o.

Obrigado pela mensagem. Será fixado.
 

O que é este aviso de "desajuste de sinal" ?
existem dois blocos e dois avisos para toda a EA (CountTry é uma variável EA)

         ExitMain = 0;
         while (nExitMain < CountTry)
          {

           ....

          } 

O que é este aviso: "possível utilização de variável não-inicializada"?

onde quer que as variáveis sejam inicializadas na estrutura do caso, esta advertência sai Tenho 10 advertências sobre nada ....

   switch(pType)
     {
      case 0:
         MainPrice = ....;
         break;

      case 1:
         MainPrice = ....;
         break;
     }
   if(MainPrice > .. )
     {
      ....

     } 

 

desalinhamento de sinais - muito provavelmente misturando números inteiros assinados e não assinados.

variável não inicializada - significa que a variável tem a garantia de ter um ramo de passagem quando não é inicializada. por exemplo, o default é explicitamente omitido no switch, no qual o MainPrice deve ser explicitamente inicializado (ou explicitamente zerado quando declarado).

 
Renat:

desalinhamento do sinal - muito provavelmente sinal de mistura e inteiro não assinado.

variável não inicializada - significa que uma variável tem a garantia de ter um ramo de passagem quando não é inicializada. por exemplo, o default é explicitamente omitido no switch, onde o MainPrice deve ser explicitamente inicializado (ou zerado ao declarar).


Obrigado, todos os avisos desapareceram.

1 desajuste de sinal - que era um inteiro assinado e não assinado

2 variáveis não inicializadas - mas acabei de inicializar no switch ou comprar - 0 ou vender -1 dependendo do tipo de posição e não é necessário...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
 
Konstantin83:

2 variáveis não inicializadas - mas acabei de inicializar no switch ou comprar - 0 ou vender -1 dependendo do tipo de posição e o padrão é meio desnecessário...

Em termos humanos, isto é "um pouco desnecessário". Na realidade, é muito necessário quando se trata de escrever programas à prova de erros.

O compilador MQL5 torna-se mais poderoso a cada compilação, apanhando erros graves nos programas dos comerciantes. Nem todos os compiladores comerciais C++ são capazes de rastrear todas as cadeias de inicialização de variáveis e dar um aviso.

 
Renat:

Em termos humanos, isto é "um pouco desnecessário". Mas na realidade, é muito necessário quando se trata de escrever programas à prova de erros.

O compilador MQL5 torna-se mais poderoso a cada compilação, apanhando erros graves nos programas dos comerciantes. Nem todos os compiladores comerciais C++ são capazes de rastrear todas as cadeias de inicialização de variáveis e exibir um aviso.

Não discuto, mas no meu caso, sei que haverá duas variantes de eventos e inicializo-as dependendo disso...

E por isso, é uma coisa óptima... por exemplo, encontrou um par de variáveis que não foram utilizadas na EA)

 
notused:

Eis uma falha notada (sob a palavra-chave do investidor, build 342):

Não funcionou (embora provavelmente seja apenas uma falha da GUI)

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838

Em 344 permanece assim.

Além disso, gostaria de fazer um comentário sobre as citações fora de citação após os fins-de-semana, que a OrderCheck não apanha - isto é necessário ou pode ser corrigido?

