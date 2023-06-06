Erros, bugs, perguntas - página 159

pronych:

Sim, tem razão, e a diferença no pagamento é de apenas 200p...

Só agora é tudo rendimento, compensando as despesas. É também tempo de casar. Boom de Dezembro, parabéns, obrigado ))))

parabéns!!!
 
sergey1294:
parabéns!!!
Obrigado Sergey. Ainda é um pouco cedo. Em Dezembro, vamos ser realistas. Mas obrigado de qualquer forma. Também, fora do tópico.
 

Se fizer uma marcação em prazos mais pequenos - começa a piscar durante algum tempo em prazos mais altos - desaparece e reaparece como um espectáculo de luzes numa discoteca. Pergunta aos criadores, é possível resolver este problema?

 
owl:

O que significa esta mensagem nos registos da EA?

247398240 bytes de memória vazada

Se bem entendi, é a quantidade de memória que vazou.

O que pode causar tais fugas?

Isto significa que algures, objectos de classe(s) são criados utilizando o novo operador e estes objectos não são apagados(apagar operador) quando o EA/script/indicador é terminado.
FXTRADECOM:

Se fizer uma marcação em prazos mais pequenos - começa a piscar durante algum tempo em prazos mais altos - desaparece e aparece novamente como uma música ligeira numa discoteca. Pergunta aos criadores, é possível resolver este problema?

Qual a construção do terminal? Que SO? Que taxa de bits?

Escrever um pedido para Servicedesk com descrição dos passos de reprodução, códigos-fonte (se disponíveis), etc.

Copio o meu indicador para a versão de 64 bits, compenso-o, tento instalá-lo num gráfico - pensa cerca de 1 segundo, não mostra a janela de entrada de parâmetros e escreve imediatamente um erro:


 
AlexSTAL:

Copio o meu indicador para a versão de 64 bits, compenso-o, tento instalá-lo num gráfico - pensa cerca de 1 segundo, não mostra a janela de entrada de parâmetros e escreve imediatamente um erro:


Pode escrever para o Service Desk? Ajudar-nos-ia a corrigir o erro.
Rosh:
Pode escrever para o Service Desk? Ajudar-nos-ia a corrigir o bug.

Fi-lo, obrigado.

Resposta P.S. - será corrigida na próxima versão, relacionada com a conversão do tipo

 
FXTRADECOM:

Se fizer uma marcação em prazos mais pequenos - começa a piscar durante algum tempo em prazos mais altos - desaparece e reaparece como um relâmpago numa discoteca. Pergunta aos criadores, é possível resolver este problema?

Na minha XP 32 bit também vejo isto,

Ao exibir a linha no gráfico, parece que é necessário normalizar o tempo para a desagregação do gráfico actual (apenas uma dica para os programadores do MQ).

 

Eis uma falha notada (sob a palavra-chave do investidor, build 342):

trailing-bug

Não funcionou (embora provavelmente seja apenas uma falha da GUI)

