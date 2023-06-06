Erros, bugs, perguntas - página 159
Sim, tem razão, e a diferença no pagamento é de apenas 200p...
Só agora é tudo rendimento, compensando as despesas. É também tempo de casar. Boom de Dezembro, parabéns, obrigado ))))
parabéns!!!
Se fizer uma marcação em prazos mais pequenos - começa a piscar durante algum tempo em prazos mais altos - desaparece e reaparece como um espectáculo de luzes numa discoteca. Pergunta aos criadores, é possível resolver este problema?
O que significa esta mensagem nos registos da EA?247398240 bytes de memória vazada
Se bem entendi, é a quantidade de memória que vazou.
O que pode causar tais fugas?
Qual a construção do terminal? Que SO? Que taxa de bits?
Escrever um pedido para Servicedesk com descrição dos passos de reprodução, códigos-fonte (se disponíveis), etc.
Copio o meu indicador para a versão de 64 bits, compenso-o, tento instalá-lo num gráfico - pensa cerca de 1 segundo, não mostra a janela de entrada de parâmetros e escreve imediatamente um erro:
Pode escrever para o Service Desk? Ajudar-nos-ia a corrigir o bug.
Fi-lo, obrigado.
Resposta P.S. - será corrigida na próxima versão, relacionada com a conversão do tipo
Na minha XP 32 bit também vejo isto,
Ao exibir a linha no gráfico, parece que é necessário normalizar o tempo para a desagregação do gráfico actual (apenas uma dica para os programadores do MQ).
Eis uma falha notada (sob a palavra-chave do investidor, build 342):
Não funcionou (embora provavelmente seja apenas uma falha da GUI)