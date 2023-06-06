Erros, bugs, perguntas - página 164
Então o testador deve carregar automaticamente a lista de execuções passadas para o separador "Resultados da optimização" e apanhar a optimização onde ela parou?
testador\cache\cache\\a_nome>.<símbolo>.<período>.<modo>.xml
Há um código na inicialização da EA:
Erro recebido 4102 várias vezes (em máquinas diferentes). A que é que isto pode estar relacionado? Construir 338, 342.
A mesma inicialização é utilizada na EA on Championship 2010, não havendo aí erros deste tipo.
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Já há algum tempo que reparo nos seguintes inconvenientes (ou insectos). Inicio o teste de optimização e deixo imediatamente o computador. O ecrã apaga após 5 min (é assim que o portátil é configurado). Volto, digamos após 30 minutos. Acontece que o processo de optimização foi ocioso durante todos aqueles 30 min. e só depois de se ligar o ecrã é que se reinicia. A propósito, anteriormente neste local, o terminal estava a cair.
Parece que o portátil está a entrar em modo de espera/hibernação. Desligar a visualização por si só não deve ter qualquer efeito sobre se os programas estão ou não a decorrer...
"O ecrã apaga após 5 min. (é assim que o portátil é configurado)". Será "escuro" da rede depois de 5 min. diferente de "desligar" depois de 5 min.? Não diz se o portátil está em modo de rede ou bateria. A fonte de alimentação é estável?
Versão exótica: problemas de rede eléctrica -> muda o portátil para bateria -> passa para o modo de descanso.