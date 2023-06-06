Erros, bugs, perguntas - página 164

sergey1294:
Então o testador deve carregar automaticamente a lista de execuções passadas para o separador "Resultados da optimização" e apanhar a optimização onde ela parou?
Isto é mais ou menos o que parece. O testador acede primeiro à cache do ficheiro. Se houver aí um registo que corresponda ao conjunto de parâmetros em teste, é utilizado como resultado
 
stringo:
testador\cache\cache\\a_nome>.<símbolo>.<período>.<modo>.xml
Obrigado!
 

Há um código na inicialização da EA:

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

Erro recebido 4102 várias vezes (em máquinas diferentes). A que é que isto pode estar relacionado? Construir 338, 342.

A mesma inicialização é utilizada na EA on Championship 2010, não havendo aí erros deste tipo.

 
Ashes:

Há um código na inicialização da EA:

Erro recebido 4102 várias vezes (em máquinas diferentes). A que é que isto pode estar relacionado? Construir 338, 342.

A mesma inicialização é utilizada na EA on Championship 2010, não havendo aí erros deste tipo.

Kos:
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Obrigado. Parece que nada foi inventado em vez de verificar a prontidão do gráfico no código...
 

Já há algum tempo que reparo nos seguintes inconvenientes (ou insectos). Inicio o teste de optimização e deixo imediatamente o computador. O ecrã apaga após 5 min (é assim que o portátil é configurado). Volto, digamos após 30 minutos. Acontece que o processo de optimização foi ocioso durante todos aqueles 30 min. e só depois de se ligar o ecrã é que se reinicia. A propósito, anteriormente neste local, o terminal estava a cair.

 
Erm955:

Já há algum tempo que reparo nos seguintes inconvenientes (ou insectos). Inicio o teste de optimização e deixo imediatamente o computador. O ecrã apaga após 5 min (é assim que o portátil é configurado). Volto, digamos após 30 minutos. Acontece que o processo de optimização foi ocioso durante todos aqueles 30 min. e só depois de se ligar o ecrã é que se reinicia. A propósito, mais cedo neste local o terminal caiu.

Parece que o portátil está a entrar em modo de espera/hibernação. Desligar o visor por si só não deve ter qualquer efeito sobre se os programas estão ou não em execução...
 
Ashes:
Parece que o portátil está a entrar em modo de espera/hibernação. Desligar a visualização por si só não deve ter qualquer efeito sobre se os programas estão ou não a decorrer...

 
Erm955:

"O ecrã apaga após 5 min. (é assim que o portátil é configurado)". Será "escuro" da rede depois de 5 min. diferente de "desligar" depois de 5 min.? Não diz se o portátil está em modo de rede ou bateria. A fonte de alimentação é estável?

Versão exótica: problemas de rede eléctrica -> muda o portátil para bateria -> passa para o modo de descanso.

 
Se o programa parar, isso significa que o sistema operativo está adormecido. Não há outra forma de contornar a situação.
