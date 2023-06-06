Erros, bugs, perguntas - página 160

Novo comentário
 

Como se escreve um array num ficheiro? O que é que estou a fazer mal?

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

Isto cria um ficheiro vazio.

 

No Google Chrome, as fontes nos botões são "voadoras" :(. O que devo fazer?

 
EvgeTrofi:

Como se escreve um array num ficheiro? O que é que estou a fazer mal?

Isto cria um ficheiro vazio.

Leia o manual no seu próprio link:

FileWriteArray

Escreve matrizes de qualquer tipo num ficheiro do tipo BIN, excepto matrizes de cordas (pode ser um conjunto de estruturas que não contenham cordas e matrizes dinâmicas).

 
AlexSTAL:

Leia o manual no seu próprio link:

...
Essa não é a sua ligação. O próprio motor do fórum liga-se a palavras e frases familiares.
 
EvgeTrofi:

No Google Chrome, as fontes nos botões são "voadoras" :(. O que devo fazer?

Por favor especifique a versão exacta do Chrome (da janela sobre o programa) e o sistema operativo. E também em que forma os botões estão tão distorcidos.
 
PVOID:
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.

 

 Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63

AlexSTAL:


 Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)

 

 

Como escrever correctamente o caminho padrão da pasta (por exemplo, num guião)

Estou a escrevê-lo assim: 

input string Path = "D:\test";

É assim:


 
EvgeTrofi:

Como escrever correctamente o caminho padrão da pasta (por exemplo, num guião)

Estou a escrevê-lo assim:

É assim:


Leia, finalmente, o manual:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 

Vejo a seguinte imagem. A data do bar acima do número 13 mostra 2010.10.12.

Esta é a informação correctamente apresentada:

E aqui está o próximo bar com a data anterior:

 
gpwr:

Vejo a seguinte imagem. A data do bar acima do dia 13 mostra 2010.10.12.

Esta é a informação correctamente apresentada:

E aqui está o próximo bar com a data anterior:

Qual foi a acção antes disso?

Será que a actualização ajuda?

1...153154155156157158159160161162163164165166167...3184
Novo comentário