Erros, bugs, perguntas
Como se escreve um array num ficheiro? O que é que estou a fazer mal?
Isto cria um ficheiro vazio.
No Google Chrome, as fontes nos botões são "voadoras" :(. O que devo fazer?
Leia o manual no seu próprio link:
FileWriteArray
Escreve matrizes de qualquer tipo num ficheiro do tipo BIN, excepto matrizes de cordas (pode ser um conjunto de estruturas que não contenham cordas e matrizes dinâmicas).
No Google Chrome, as fontes nos botões são "voadoras" :(. O que devo fazer?
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
Como escrever correctamente o caminho padrão da pasta (por exemplo, num guião)
Estou a escrevê-lo assim:
É assim:
Leia, finalmente, o manual:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Vejo a seguinte imagem. A data do bar acima do número 13 mostra 2010.10.12.
Esta é a informação correctamente apresentada:
E aqui está o próximo bar com a data anterior:
Qual foi a acção antes disso?
Será que a actualização ajuda?