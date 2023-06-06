Erros, bugs, perguntas - página 154
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por alguma razão, não consigo obter dados do indicador utilizando a biblioteca padrão. Aqui está o guião:
Aqui está o resultado do seu funcionamento:
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
Aparentemente, VAZIO_VALOR é produzido em vez de valores.
O que é que eu faço mal?
O que é que estou a fazer mal?
Tente adicionar
price_source.Refresh(-1);
Antes de solicitar dados.
Obrigado, isso é útil. Seria bom reflectir isto na ajuda.
CIndicator void ::Refresh(int flags)Então compreendo que as bandeiras são uma máscara binária de prazos que são refrescados? Se -1, então todas as TFs estão refrescadas?
Presumo que as bandeiras são uma máscara binária de prazos que são refrescados? Se -1, então todas as TFs estão refrescadas?
Exactamente. Pode usar constantes de visibilidade de objectos.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
Não consigo compreendê-lo, devo tê-lo perdido. Isto:
compila normalmente. É suposto ser assim?
Assim, compreendo que o optimizador corta o método como não utilizado antes da compilação e como resultado a mensagem de erro 111 não é gerada.
+Além disso, os métodos não utilizados com erros de implementação são compilados sem mensagens.
O meu problema é de interesse para alguém?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Há também um problema.
As arrays são inicializadas apenas quando o indicador começa
Isto está correlacionado com algum tipo de erro no ziguezague padrão:
O meu problema é de interesse para alguém?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Sim, as suas mensagens já foram vistas.
A tentar fazê-lo novamente.
Há também um problema.
As arrays são inicializadas apenas quando o indicador começa
Isto está correlacionado com algum tipo de erro no ziguezague padrão: