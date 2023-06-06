Erros, bugs, perguntas - página 152

alexvd:
Onde exactamente?
 
2 MQ Recentemente, finalmente, tive uma amostra da biblioteca padrão!!! Especialmente as matrizes e as operações comerciais.

Muito obrigado, muito útil! ))

 
gwend:

Obrigado pela sua mensagem.

É verdade que a ligação é primeiramente tentada e ajuda descarregada sem utilizar um proxy. As definições de proxy só começam a ser utilizadas se a ligação directa falhar.

Vamos dar uma vista de olhos.

Porquê, a firewall apanha a primeira tentativa e salta a segunda, pela primeira vez. ))
 
EQU:

Oops... qual é o milagre, eles proibiram o rastreio?)


Não obteve uma resposta do servidor no espaço de um minuto.
 
Caros programadores, espero que se tenham certificado de que os programas em MQL5 não são descompilados?
Caso contrário seria uma pena, como no mt4 todo o código está na palma da mão...
 
mrProF:
É por isso que os criadores não fazem depuração de DLLs embutidas, como algumas pessoas têm pedido. Para que o descompilador não apareça.
 
sergey1294:
Esperemos que o nosso trabalho seja protegido! :)
 
mrProF:
Como os Desenvolvedores escreveram, eles permitiram a depuração de DLL no MT4 e um descompilador apareceu de imediato. A protecção do código é o seu principal foco na MQL5.
sergey1294:
No MT4 existe uma opção de depuração de código noutros softwares. Tanto quanto sei, a nova versão não suporta esta característica...
 

Boa tarde!

Como se torna visíveluma variável declarada dentro de um bloco, em outros blocos?

