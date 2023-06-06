Erros, bugs, perguntas - página 152
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Onde exactamente?
Muito obrigado, muito útil! ))
Obrigado pela sua mensagem.
É verdade que a ligação é primeiramente tentada e ajuda descarregada sem utilizar um proxy. As definições de proxy só começam a ser utilizadas se a ligação directa falhar.
Vamos dar uma vista de olhos.
Oops... qual é o milagre, eles proibiram o rastreio?)
Caso contrário seria uma pena, como no mt4 todo o código está na palma da mão...
Caros programadores, espero que se tenham certificado de que os programas em MQL5 não estão descompilados?
Seria uma pena ver todo o código em mt4 como na palma da mão...
Devido a isto, os criadores não fazem depuração de DLLs embutidas, como alguns indivíduos têm solicitado. Para que o descompilador não aparecesse.
Esperemos que o nosso trabalho seja protegido! :)
E em MT4, mesmo sem depuração, apareceu :)
Esperemos que o nosso trabalho seja protegido! :)
Como os Desenvolvedores escreveram, eles permitiram a depuração de DLL no MT4 e um descompilador apareceu imediatamente. A protecção do código é o seu principal foco na MQL5.
Apareceu no MT4 sem qualquer depuração :)
Esperemos que o nosso trabalho seja protegido! :)
Boa tarde!
Como se torna visíveluma variável declarada dentro de um bloco, em outros blocos?