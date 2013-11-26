Problemas com o fórum. - página 3

Swan:

Pode retirar a descrição do assunto por completo?)

Compreende que eu não.

Afastámo-nos da ideia de "encaixar num pequeno ecrã" - para browsers estacionários, fazemos a quantidade máxima de conteúdo. Mas para navegadores móveis (iPhone, iPad, Android, etc.) todo o site é concebido de uma forma minimalista, ajustando-se totalmente aos ecrãs.

Certo, experimentou-o no ipad - fórum à boa moda antiga, bom de ver!
 

div class="descriptionInBlock"

com estilo adicionado="margin-left:30px"

acentua melhor os temas

 
mas para o dizer de forma grosseira)

imho a maior parte da área do ecrã é ocupada por lixo de informação, apenas tem um aspecto horrível.

Qual é o interesse em ver o primeiro post num fio que já existe há alguns anos? Mostrar o último é também um prazer duvidoso, ver um bocadinho de um poste...

Seria bom dar ao utilizador a possibilidade de escolher o desenho...

 

Eu costumava ir ao website e ver tudo, mas agora os meus olhos divergem

 

Haverá mais alguns ajustes e teremos um melhor aspecto:

  • seleccionar uma indentação aceitável
  • tamanhos das fontes
  • mostrando o último poste no fio em vez do primeiro
  • etc.
papaklass:
Na minha opinião, tem piorado: não é conveniente e não é óbvio. O desejo de melhorar é bem-vindo, mas não à custa de conveniência. Deixe os títulos dos tópicos, e os posts procurarão nos tópicos daqueles que estão interessados no tópico.
Concordo, tornou-se muito desconfortável navegar por tópicos, com os olhos a darem a volta.
Penso que devemos apoiar a ideia de dar ao utilizador o direito de escolher o estilo do fórum (antigo e novo).
 
O mais provável é tornar o perfil do utilizador uma interface completa (por defeito) ou simplificada.

O modo minimalista móvel é automaticamente activado e não anulado.

