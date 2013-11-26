Problemas com o fórum. - página 3
Pode retirar a descrição do assunto por completo?)
Compreende que eu não.
Afastámo-nos da ideia de "encaixar num pequeno ecrã" - para browsers estacionários, fazemos a quantidade máxima de conteúdo. Mas para navegadores móveis (iPhone, iPad, Android, etc.) todo o site é concebido de uma forma minimalista, ajustando-se totalmente aos ecrãs.
div class="descriptionInBlock"
com estilo adicionado="margin-left:30px"
acentua melhor os temas
mas para o dizer de forma grosseira)
imho a maior parte da área do ecrã é ocupada por lixo de informação, apenas tem um aspecto horrível.
Qual é o interesse em ver o primeiro post num fio que já existe há alguns anos? Mostrar o último é também um prazer duvidoso, ver um bocadinho de um poste...
Seria bom dar ao utilizador a possibilidade de escolher o desenho...
Eu costumava ir ao website e ver tudo, mas agora os meus olhos divergem
Haverá mais alguns ajustes e teremos um melhor aspecto:
Na minha opinião, tem piorado: não é conveniente e não é óbvio. O desejo de melhorar é bem-vindo, mas não à custa de conveniência. Deixe os títulos dos tópicos, e os posts procurarão nos tópicos daqueles que estão interessados no tópico.
Swan:
Em segundo lugar, tornou-se muito desconfortável navegar por tópicos, os olhos divergem.
Penso que devemos apoiar a ideia de dar ao utilizador uma escolha de estilo de fórum (antigo e novo).
Penso que devemos apoiar a ideia de dar ao utilizador o direito de escolher o estilo do fórum (antigo e novo).
O mais provável é tornar o perfil do utilizador uma interface completa (por defeito) ou simplificada.
O modo minimalista móvel é automaticamente activado e não anulado.