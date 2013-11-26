Problemas com o fórum. - página 6

Novo comentário
 
Silent:

O motor do fórum "apanha" palavras-chave/frases e altera-as para links. Depois de editar um post com um link removido, a alteração não é guardada, o link permanece. Qual é o objectivo?

Foi concebido dessa forma desde o início.

Infelizmente, não armazenamos informação sobre qual a hiperligação foi removida. Se a hiperligação estiver em falta, voltamos a colocá-la.

 
lezzvie:

Essa era a ideia original.

Estou a ver, obrigado.

Não é bom quando a ligação está fora do tópico. De qualquer forma, vamos dar a volta ao assunto :)

 
Silent:

Estou a ver, obrigado.

Não é bom quando uma ligação sai de um tópico. De qualquer forma, vamos dar a volta ao assunto :)

Estou a combatê-lo simplesmente colocando um espaço extra entre as palavras de uma ligação inesperada.
 
Yedelkin:
Posso combatê-lo simplesmente colocando um espaço extra entre as palavras de uma ligação inesperada.
Pode usar o latim (parcialmente).
 

Descarregar" no Mercado não funciona. Ópera 11.11, Ff 4.0.1

Ligação = ligação de página.

 
Silent:

Descarregar" no Mercado não funciona. Ópera 11.11, Ff 4.0.1

Ligação = ligação de página.

O descarregamento ainda não está activado.
 
Rosh:
O descarregamento ainda não está ligado.
OK, obrigado.
[Excluído]  

A pesquisa mql5.ru não funciona:

 
voix_kas:

A pesquisa mql5.ru não funciona

verificado, - semelhante. Pesquisa por palavra"símbolo", XP, 32
[Excluído]  
Yedelkin:
verificado, - semelhante. Pesquisa por "símbolo", XP, 32
Não é só essa palavra. A alcunha também não funciona.
123456789101112
Novo comentário