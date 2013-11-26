Problemas com o fórum. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O motor do fórum "apanha" palavras-chave/frases e altera-as para links. Depois de editar um post com um link removido, a alteração não é guardada, o link permanece. Qual é o objectivo?
Foi concebido dessa forma desde o início.
Infelizmente, não armazenamos informação sobre qual a hiperligação foi removida. Se a hiperligação estiver em falta, voltamos a colocá-la.
Essa era a ideia original.
Estou a ver, obrigado.
Não é bom quando a ligação está fora do tópico. De qualquer forma, vamos dar a volta ao assunto :)
Estou a ver, obrigado.
Não é bom quando uma ligação sai de um tópico. De qualquer forma, vamos dar a volta ao assunto :)
Posso combatê-lo simplesmente colocando um espaço extra entre as palavras de uma ligação inesperada.
Descarregar" no Mercado não funciona. Ópera 11.11, Ff 4.0.1
Ligação = ligação de página.
Descarregar" no Mercado não funciona. Ópera 11.11, Ff 4.0.1
Ligação = ligação de página.
O descarregamento ainda não está ligado.
A pesquisa mql5.ru não funciona:
A pesquisa mql5.ru não funciona
verificado, - semelhante. Pesquisa por "símbolo", XP, 32