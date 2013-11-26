Problemas com o fórum. - página 2
Que navegador está a utilizar? Utiliza procuradores?
Firefox 4 (mas também já vi isto em versões mais antigas).
Sem procurador.
O estranho é que só apareceu nos dois fios onde escrevi as minhas mensagens. O resto foi exposto sem qualquer problema.
e outra pergunta - os tópicos lidos são adicionados aos cookies?
Por exemplo, neste computador, este tópico já foi lido.
Depois vou para o fórum de andróide e:
1. este tópico está marcado como não lido, mas logado usando o mesmo nome de utilizador.
2. A visão do fórum ainda é antiga (ou seja, sem legendas de temas para postar)
PS. especificamente antes deste post - ler o fio do andróide. Depois de adicionar este post, ficou novamente por ler para andróide.
O estado de leitura é rubricado a cada visita ao sítio e está ligado à sessão do utilizador (pode-se dizer cookies).
As seguintes situações são possíveis:
1) Um utilizador visitou o website a partir do computador A, leu alguns tópicos e saiu. Depois veio do computador B. Neste caso, a legibilidade no computador B será boa.
2) O utilizador visitou o website a partir do computador A e a partir do computador B. No computador A ele leu vários tópicos. Neste momento, a taxa de leitura no computador B não mudará. Só mudará quando o utilizador no computador B voltar a fazer o login.
Esta parece ser a segunda situação.
Além disso, nos dispositivos móveis não haverá nenhuma pré-visualização na lista de tópicos. Esta alteração só se aplica à versão completa (desktop) do site.
os trabalhos entraram na base de códigos
o trabalho foi apanhado na base de bacalhau
Parece já ter sido corrigido - não vejo isso a acontecer-me.
ainda não fixado.
Ctrl+F5 ou sair do perfil - a mesma coisa. funciona na base de código
A propósito, como se pode ver, os trabalhos em si estão escalonados.
pergunta técnica - quão difícil é implementar que a descrição do tópico seja exibida apenas quando o rato está a pairar sobre o nome do tópico?
Isto dará alguma dinâmica interessante e mostrará o que se quer ver, ou seja, uma descrição sob o tópico,
O tema será inicialmente escondido e só aparecerá a pedido dos utilizadores quando estes pairarem sobre ele.
Infelizmente, esta opção não funcionará para nós.
Estamos a trabalhar no sentido de construir carne em vez da anterior opção de esqueleto puro.
O principal é não exagerar :) a espinha dorsal do fórum e os tópicos devem ser claramente visíveis.
Agora a descrição torna-a um pouco desfocada. A fonte maior do tópico não ajuda a percepção.
Podemos remover completamente a descrição do assunto ?)
o melhor é o inimigo do bem©
A página do Fórum não cabe em 19'.
A descrição do tópico não traz qualquer informação útil, para dizer o mínimo...