Problemas com o fórum. - página 10
Não.
Eu disse-vos, escrevi um post, enviei-o, escrevi um segundo, apareceu... e pronto, já não está a funcionar.
Vou tentar reiniciar, embora qual seja a ligação...
Talvez esteja a mudar muito de endereço IP? Pode vê-lo nos registos.
Se não quiser ser expulso se o seu endereço IP mudar com demasiada frequência, tem de desligar o "Controlo de sessão por endereço IP" no seu perfil. Já a desabilitei para si - veja como funciona agora.
Não vou ser expulso do site, eu sei do assunto da PI.
Faz
ser expulso na primeira página ao adicionar um post ..
mas o posto não é adicionado e a autorização não é perdida.
Actualizar um post adicionado, agora editar não funciona - a página actualiza-se em vão... Não, algo está partido.
O problema é o link do wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
Ao adicioná-lo a um post (através de um "link"), o post não é adicionado, cai de volta à primeira página do ramo.
Notei que a classificação do utilizador entrou em menos.
Isto é um insecto ou existe uma razão?
A pesquisa não funciona. :(
Ópera 11.61.
P.S.
Funciona em Cromo.
Quando se torna um monte de amigos, aparece um buraco no perfil:
É inconveniente .
