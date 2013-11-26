Problemas com o fórum. - página 10

Silent:

Não.

Eu disse-vos, escrevi um post, enviei-o, escrevi um segundo, apareceu... e pronto, já não está a funcionar.

Vou tentar reiniciar, embora qual seja a ligação...

Talvez esteja a mudar muito de endereço IP? Pode vê-lo nos registos.

Se não quiser ser expulso se o seu endereço IP mudar com demasiada frequência, tem de desligar o "Controlo de sessão por endereço IP" no seu perfil. Já a desabilitei para si - veja como funciona agora.

 
Renat:

Não vou ser expulso do site, eu sei do assunto da PI.

Faz

Silencioso:

ser expulso na primeira página ao adicionar um post ..

mas o posto não é adicionado e a autorização não é perdida.

Actualizar um post adicionado, agora editar não funciona - a página actualiza-se em vão... Não, algo está partido.

 

O problema é o link do wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5

Ao adicioná-lo a um post (através de um "link"), o post não é adicionado, cai de volta à primeira página do ramo.

 

Notei que a classificação do utilizador entrou em menos.

Isto é um insecto ou existe uma razão?


sergeev:

Não é um insecto, há uma razão.
A pesquisa não funciona. :(
 
Ópera 11.61.

P.S.

Funciona em Cromo.

 

Quando se torna um monte de amigos, aparece um buraco no perfil:

É inconveniente .

 
A exibição de amigos no perfil foi fixada. Obrigado por ter descoberto o erro.
