Problemas com o fórum.
Eu também sou a favor da velha interface.
A primeira coisa que fiz quando vim agora ao fórum foi procurar no perfil para desligar esta nova funcionalidade...
Sim, o fórum está a ficar um pouco extenso :) Não são apenas 19" que não é suficiente, 32" pode até nem sequer ser suficiente.
Quando fizer opções para exibição no perfil, faça no modo minimizado para exibir 10 tópicos em cada secção, porque 5 não é suficiente, com actividade no fórum por vezes não tem tempo e os temas voam sem visualização. Como resultado, tem de ir a todas as secções, e fazê-lo muitas vezes não é conveniente.
Talvez fosse possível fazer uma "caixa de verificação" sobre o "número de temas apresentados na página"?
Haverá definições para o estilo de exibição e número de linhas no perfil.
Isto será feito em breve, uma vez que as tarefas actuais estejam concluídas.
No Perfil, é agora possível personalizar o aspecto do fórum
