Eu também sou a favor da velha interface.

A primeira coisa que fiz quando vim agora ao fórum foi procurar no perfil para desligar esta nova funcionalidade...

 

Sim, o fórum está a ficar um pouco extenso :) Não são apenas 19" que não é suficiente, 32" pode até nem sequer ser suficiente.

 
komposter:

+10000
 
Quando fizer opções para exibição no perfil, faça no modo minimizado para exibir 10 tópicos em cada secção, porque 5 não é suficiente, com actividade no fórum por vezes não tem tempo e os temas voam sem visualização. Como resultado, é necessário ir a todas as secções, e para o fazer muitas vezes não é conveniente.
 
+1
 
Talvez fosse possível fazer uma "caixa de verificação" sobre o "número de tópicos apresentados na página"?
 
+10
 

Haverá definições para o estilo de exibição e número de linhas no perfil.

Isto será feito em breve, uma vez que as tarefas actuais estejam concluídas.

 

No Perfil, é agora possível personalizar o aspecto do fórum


 
Oh, como se tornou fixe! 10 tópicos concisos do fórum e mais nada! Obrigado!
