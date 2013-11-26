Problemas com o fórum. - página 5

O Perfil permite-lhe agora personalizar o aspecto do fórum

Oh, obrigado.

Também é possível ajustar o número de fios numa secção em www.mql5.com/ru/forum?

 
Oof... Muito obrigado! Espero sinceramente que continuem a boa tradição de adicionar configurações personalizadas às vossas ferramentas.
+100.

Quase nunca vou à página inicial, mas pessoalmente preciso mesmo da capacidade de personalizar o fórum (e acho que não sou o único)...

 
Obrigado. Quão pouco se precisa de ser feliz às vezes...
 

Colapso de temas funciona (muito obrigado), mas seleccionar o número de temas não é bom.

E não depende do modo minimizado/desmoldado.

ZS Desculpe, depois de registar tudo de novo funcionou.
 

o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.


a página depois de lhe adicionar um post e não lido# não lido


é a mesma página, mas se saltar "normalmente". Não há nenhum último post sobre StringSplit.


Esta é a mesma página, mas após refrescamento forçado por Ctrl+F5

o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.

Obrigado pela atenção. Sim, há um problema com tópicos com mais de 3 meses porque estão bem armazenados em cache.

Iremos analisar isso.

 
Quase nunca vou à página principal, mas pessoalmente preciso (e acho que não sou o único) da capacidade de personalizar o fórum...

Adicionada também a opção de personalização para o fórum


o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.

O cache de tópicos antigos será desactivado, mas o problema com tópicos antigos ainda ocorrerá por algum tempo, uma vez que os tópicos já se encontram na cache do navegador.

Utilizar Ctrl+F5 nesses casos

 

O motor do fórum "apanha" palavras-chave/frases e altera-as para links. Depois de editar um post com o link removido a alteração não é guardada, o link permanece. Qual é o objectivo?

