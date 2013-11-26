Problemas com o fórum. - página 5
Oh, obrigado.
Também é possível ajustar o número de fios numa secção em www.mql5.com/ru/forum?
+100.
Quase nunca vou à página inicial, mas pessoalmente preciso mesmo da capacidade de personalizar o fórum (e acho que não sou o único)...
Colapso de temas funciona (muito obrigado), mas seleccionar o número de temas não é bom.
E não depende do modo minimizado/desmoldado.
ZS Desculpe, depois de registar tudo de novo funcionou.
o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.
a página depois de lhe adicionar um post e não lido# não lido
é a mesma página, mas se saltar "normalmente". Não há nenhum último post sobre StringSplit.
Esta é a mesma página, mas após refrescamento forçado por Ctrl+F5
o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.
Obrigado pela atenção. Sim, há um problema com tópicos com mais de 3 meses porque estão bem armazenados em cache.
Iremos analisar isso.
Adicionada também a opção de personalização para o fórum
o fórum ainda apanha um bug ao adicionar uma mensagem a tópicos antigos.
O cache de tópicos antigos será desactivado, mas o problema com tópicos antigos ainda ocorrerá por algum tempo, uma vez que os tópicos já se encontram na cache do navegador.
Utilizar Ctrl+F5 nesses casos
O motor do fórum "apanha" palavras-chave/frases e altera-as para links. Depois de editar um post com o link removido a alteração não é guardada, o link permanece. Qual é o objectivo?