Desejos para MT5 - página 2
Caros programadores !
Gostaria de ver no MT5 um período configurável pelo utilizador para citações refrescantes. Permitirá poupar muito tráfego. E para o MT5 móvel, é um musthave.
Ou, pelo menos, a possibilidade de activar/desactivar carraças.
Eu, por exemplo, ficarei bastante satisfeito com o período de actualização da M1 ou mesmo da M5.
Seguindo a sua lógica. dias de não trabalho em falta - preencher os dados de encerramento?
Todos os indutores mostrarão kukish. 80)
Apenas onde se pode negociar. Não há necessidade de preencher espaços de tempo não comercializáveis.
um desejo para o relatório.
Seria bom acrescentar ao relatório pormenorizado padrão alguns novos indicadores bem estabelecidos.
Infelizmente, nunca o será. O terminal recolhe a história das carraças, e o tráfego destas carraças é simplesmente miserável.
Renat, obrigado pela sua resposta.
Mas provavelmente não deixei claro o meu desejo ou não compreendo o princípio de formar e descarregar história adicional em MT5. Vou tentar explicar o que queria dizer (tal como o vejo para o MT4):
Por exemplo, as carraças recebidas são desactivadas, o período de actualização M1 está definido. O terminal solicita novas citações do servidor uma vez por minuto e gera ficheiros de histórico. Não há tráfego dentro do intervalo de 1 minuto. Acontece algo como um período de ping configurável.
Por exemplo, para Consultores Especialistas que trabalham em H1 na abertura de bares, as alterações de preços dentro do M1 não são de todo necessárias.
Sobre o tráfego. Para MT4 com 30 instrumentos na MarketWatch o tráfego é de cerca de 85 Mb por semana, se eu descarregar o mesmo histórico na M1 no final da semana (não por F2, mas simplesmente entrando) o tráfego é de cerca de 8 Mb. Uma diferença de 10 vezes é bastante significativa. Para Internet ilimitada não é nada, mas não está disponível em todo o lado, e para EDGE/GPRS é ainda mais desejável ter menos tráfego.
Basicamente, o que eu sugiro pode ser implementado bloqueando o tráfego de MT durante o período de tempo necessário. Mas depois todas as vezes o ping falhou/conexão falhou/login. Como reagirá a DC ou corretor a cada minuto de logins, não irá aumentar a carga no servidor?
Para evitar perda de tempo, é uma proposta completamente impraticável em termos de uma série de questões técnicas e organizacionais.
Entendido, obrigado :(
Bom dia a todos vós!
Tenho as seguintes perguntas-sugestões:
1. Para além das TFs apresentadas, o painel deverá permitir seleccionar TFs não normalizadas
2) Organizar a possibilidade de criar separadores não em gráficos separados, para que a quantidade necessária de gráficos possa ser criada num separador para a análise de um determinado símbolo comercializado
3. Proporcionar uma oportunidade de destacar separadores e movê-los para outros monitores
4. adicionar funções elementares de controlo MM e PM ao menu de abertura comercial, por exemplo, aqui
5. Ao guardar um perfil, a disposição das janelas não será guardada (construir 227)
6. Adicionar a possibilidade de fechar todas as ordens para um determinado instrumento de negociação e também de fechar todas as ordens abertas
Agradecemos desde já o seu feedback
Os perus mostrarão uma imagem mais realista do que agora quando há um salto no tempo. Pense nisso por si próprio. Uma melhor.
Não caia em tradições idiotas que são bastante convenientes para os criadores, mas conduza a cálculos errados.
Boa tarde, obrigado pelo novo terminal e tudo, mas a questão é porquê mudar as regras do jogo e não para benefício das pessoas comuns, mas para benefício das empresas de corretagem, para que lhes seja mais fácil entregar gráficos vendo apenas uma posição. Ou é feito para aliviar servidores ou computadores dos clientes. Mas os senhores computadores não são todos Pentium II e os servidores já não são o que eram e, para além do terminal, não é tão voraz como para optimizar o código. É melhor optimizar o testador de estratégias para alargar o conjunto de instruções. Para salvar a lógica, a que todos estão habituados. E há também desenvolvimentos de pessoas que optimizam o código.
Por exemplo, uma grelha de ordens e posições para MT4 com saídas inteligentes por pontos de tomada, paragens, trailing stops, pontos de break-even de um grupo de posições, etc. Tudo isto é individual para cada posição. Tudo isto é individual para cada posição. Em MT5, todas estas características simplesmente não existem. Há uma ordem que muda a sua posição no mercado quando se abre, a lógica do programa perde-se em mim pessoalmente. Lamento as críticas. Gostaria de perguntar se seria possível manter as regras do jogo: uma ordem, uma posição, duas ordens, duas posições.Quero perguntar se é possível construir um tradutor que permita ao MT5 compreender o MT4. Muitos algoritmos foram dados por tentativa e erro e não quero voltar a ir por esse caminho...