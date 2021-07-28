Desejos para MT5 - página 57
Não há complicações aqui - esta janela exibe, por exemplo, valores para OHLC, bem como valores indicadores - correspondem a um certo número de barras onde o cursor está localizado. Este número de barras deve ser afixado. Isto é porque temos de os contar manualmente no ecrã. Ou, deve anexar-se um indicador simples especial a cada gráfico.
Não é lógico produzir o valor no eixo Y, mas não produzir para que valor no eixo X.
Há a data e hora da barra, há OHLC, certas indicações do indicador (por exemplo), mas não são vinculativas para o número da barra.
Se vamos fazer ligação a um número de barra, devemos considerar como "padrão" o ponto de referência onde a barra 0 será localizada.
Seria mais conveniente para si se a 0ª barra fosse a mais antiga, enquanto para mim seria a actual (como em MT4). Como o devo fazer?
PS
Não sou a favor da "numeração de barras", nem contra ela. Sou a favor de que a proposta seja mais claramente redigida e satisfatória para todos (não para a maioria, mas para todos).
Não se trata disso, trata-se do facto de não o ter :) Eu não escrevi sobre numeração de barras - cabe aos programadores como :)
Citação textual...
E seria bom acrescentar o número de barras actual, seria conveniente:
Se no bar actual (como no MT4) não me importo, mas certamente haverá outra opinião.
E como vamos numerá-lo, com 0 barra ou a partir de uma?
Bem, tenho uma ideia muito melhor, por exemplo, propor a adição de um número de barra à janela de dados e realizar a numeração a partir de 1 barra e seleccionar a barra mais antiga da história como ponto de informação.
Citação textual...
Uma pergunta - Onde está o ponto de referência? Se na barra actual (como em MT4) não me importo, mas certamente haverá outra opinião.
Não se pode passar sem ele em grandes projectos... :)
O que realmente sinto falta é de um navegador de código como Alt+M, mas numa janela separada.
Não se pode passar sem ele em grandes projectos... :)
Bem, sim, em grandes projectos de navegação existentes não é claramente suficiente, uma lista de funções numa grande biblioteca (ou num ficheiro com várias classes) não é claramente uma solução suficiente.
Não sei quanto à EM, mas a Borland tem tais navegadores muito bem feitos. Em qualquer caso, quer queira ter uma navegação normal num separador separado ou numa janela separada.
Também gostaria de ter uma refactoring, mas penso que é apenas um sonho por agora :)
IntellIJ IDEA é bem feito :)
Há muito a querer, mas é improvável que ME permanecesse livre se tivesse características como esta (na imagem do ecrã, pode ver que ao preencher as variáveis de função, aparece automaticamente uma lista de variáveis adequadas por tipo, tendo em conta a visibilidade global):
Gostaria de poder obter as coordenadas pixel dos objectos de preço-tempo. Isto daria a possibilidade de coordenar os preços com o ecrã e evitar problemas com diferentes resoluções de ecrã.
Então seria possível criar um objecto de linha de tendência de fundo que se move constantemente por
A saída armazenaria os preços na janela (primeira barra visível) (máximo da janela) (última barra visível) (mínimo da janela) e depois de obter as coordenadas de pixel recalcularia todas as etiquetas tendo em conta o visor.
Tal como está, numa resolução o campo do gráfico tem 700 pixels nos outros 1000.
Com um apoio caloroso, gostaria muito que isso acontecesse.
Talvez alegrasse um pouco a ausência ou substituísse esta característica por ter duas funções recíprocas para recalcular as coordenadas do ecrã ao preço/tempo e vice-versa.
Teriam surgido muitas características boas. E não seriam vistos efeitos secundários desagradáveis.
// não estamos a falar de resultados de utilização incorrectos. qualquer coisa pode ser utilizada incorrectamente.
Já não é relevante, excepto por conveniência.