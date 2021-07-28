Desejos para MT5 - página 56
Gostaria de poder obter as coordenadas pixel dos objectos de preço-tempo. Isto daria a possibilidade de coordenar os preços com o ecrã e evitar problemas com diferentes resoluções de ecrã.
Depois podemos criar um objecto de linha de tendência de fundo que se move permanentemente por
A saída ajustaria então o visor através da definição (primeira barra visível) (máximo da janela) (última barra visível) (mínimo da janela) e receberia as suas coordenadas de pixel e recalcularia todos os itens rotulados tendo em conta o visor.
Assim, numa resolução, o campo do gráfico tem 700 pixels nos outros 1000.
É possível trabalhar com vários gráficos em vários monitores ao mesmo tempo numa única plataforma MT5?
tal como é implementado, por exemplo, na plataforma Thinkorswim
E seria bom acrescentar também aqui o número de barras actual, o que seria útil:
Por exemplo, queremos passar um valor de retorno por um método de objecto, e temos de introduzir o nome do objecto e o método completamente manualmente.
Sugiro que mantenhamos o filtro de auto-completamento, mas basta colocar as variáveis correspondentes no topo da lista e realçá-las a verde, e todas as outras abaixo e realçá-las a amarelo.
Algumas pessoas precisam da 0ª barra como a barra actual, outras precisam dela como a mais antiga, por isso a sugestão de Stringo é uma das mais razoáveis deste ponto de vista.
A janela mostra, por exemplo, valores OHLC, e valores indicadores - correspondem ao número da barra onde se encontra o cursor. Este número de barras deve ser afixado. Isto é porque temos de os contar manualmente no ecrã. Ou temos de anexar um indicador simples a cada gráfico.
Só não é lógico exibir o valor no eixo Y, mas não para que valor no eixo X.