A ideia tem-me assombrado há muito tempo.
Esta opção é suposta funcionar. Mas eu nunca entrei em carraças, não vi o objectivo, como acumulá-las em 4k, como utilizá-las, não sei.
A variante de Evgeny Belyaev é muito mais simples, e não é claro qual é melhor.
Nos seus primeiros postos, decidiu fazer o quê? Para eliminar os tremores. Em seguida, explicou que estes torcicolos têm uma direcção predominante e, se o calcular, pode ignorar parcialmente os torcicolos. Será isso correcto? Bem, se não tivermos a história dos contratempos nas nossas mãos, não podemos ver a direcção do fluxo principal. Por isso, só fazemos isto: vem um tique - colocá-lo na matriz. Chega outra carraça - mais uma vez vai para a matriz. Como resultado, iremos obter uma gama de valores. Digamos, há 10 preços (10 ticks) em 10 células. Vamos somá-los todos e dividir por 10 - obtemos a média aritmética. Este é o valor de MA - funciona (simples) dessa forma. Efectuando o mesmo cálculo em cada tick, obtemos uma curva, a que chamamos Moving Average. Abrir a tabela H1 e introduzir uma média móvel com o período 24. Mostrará a direcção média do preço no último dia (as últimas 24 horas). Por outras palavras, mostrará para onde se dirige agora o fluxo de preços médio diário. Abra agora a M 15 e aumente a média do período para 96 - obterá a mesma média móvel que no gráfico anterior. É que temos 96 quinze minutos num período de um dia. Mostrar-nos-á a mesma direcção média diária dos preços, mas agora num prazo menor, de 15 minutos. Se introduzirmos um indicador deslizante com período = 60 em М1, veremos para onde o preço se deslocou (na média) durante a última hora. Mas não podemos ver tendências dentro de um candelabro de um minuto - não há um período de tempo inferior a 1 minuto no terminal. Mas podemos acumular carraças e calculá-las com médias móveis. Como resultado, obteremos uma curva mostrando as tendências dentro de uma vela de um minuto. Tudo o que precisamos de saber aqui é qual o período a definir e porquê exactamente. O facto é que esta abordagem nos dará uma curva mostrando a direcção do movimento dos preços sem referência ao período de tempo! Pense nisso!
Obrigado por uma explicação tão detalhada. Vou tentar perceber tudo isto. Estou interessado nesta abordagem.
Se estou interessado, como se diz aqui - gosto de fazer todas as médias e outros carrapatos em poucos minutos :-) - posso enviar modelos e exemplos de indicadores em LK, não para o lixo - eu próprio continuo a fazer algo assim agora... Há ligações para a base de códigos e artigos principalmente sobre este tópico... Estava a fazer uma selecção para mim próprio há pouco, quando estava a preparar...
A ideia tem-me atormentado durante muito tempo. Como criar a 0 bar a solução mais real. Isto é, excluir os idiotas tanto quanto possível ao cruzar os limites de qualquer nível, tendência, MA.
Todos sabem que tudo pode acontecer na barra 0. Mas!!!!
Mas há uma coisa - "alta probabilidade".
Quem tem opções interessantes.
Excluir até 20%.
Baixo[0] e Alto[0] só mudam num sentido. Eles não saltam para trás e para a frente. Haverá alguma forma de os encaixar? Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, ou pelo menos iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
Larga-me uma linha. Vou entrar nos meandros. E se algo estiver pronto, melhor ainda))).
É assim que eu o faço. Mas penso que existem variantes mais interessantes.
A ideia tem-me assombrado durante muito tempo.
Durante muito tempo. Até fico acordado durante a noite. Eu penso))))
Portanto, é PREÇO_PREÇO_PERIGOSO.
Porquê apenas MathAbs aqui?
Sim, exagerei com o MathAbs, pareceu-me que com uma vela de baixa pode ser um número negativo. Acontece, eu estraguei tudo))). Ou talvez tenha começado com o corpo e depois adicionado o alto-baixo e não o removi, não me lembro.