A ideia tem-me assombrado há muito tempo. - página 5
Pode tomar uma decisão fechando o primeiro bar, mas isso não é grave para mim. Se for uma vela grande, pode ser o início de uma inversão e não um avanço. Não aceitável para comércio a curto prazo. Mudança para o comércio a curto prazo. Há muitas nuances que eu quero resolver.
Bom dia!
Bem, só uma abordagem abrangente ajudará aqui. Estou a tentar travar este "caos" de uma forma semelhante. Na verdade, até agora, aqui estão dois postulados, ou melhor, três ... :)
1) zigzag_fx + previsão de ondas de curto prazo é suficiente para a tendência actual.
1.1) O código fonte de Zigzag_fx está anexado. A diferença de um simples ziguezague é que este mostra quando a alavanca apareceu. É o que parece:
O princípio aqui é simples. Assim que um ponto aparece na outra direcção, consideramos que se trata de uma inversão. Agora devemos fazer uma amostragem estatística no passado para saber até onde o preço irá. Diferentes redes neurais podem ser acrescentadas aqui
1.2) Wavelets. Estou actualmente a testar um indicador (as ondas são calculadas em Matlabe e está previsto um maior desenvolvimento dos preços). Uma onda Dobeshi da 10ª ordem foi tomada. Parece ser bonito, mas demora demasiado tempo a analisá-lo (cerca de 40 segundos para uma barra). Ainda estou a testá-lo e não posso dizer que seja útil. É o que parece:
A previsão é de pontos para diferentes valores de janela histórica.
2) A única forma de peneirar os castiçais individuais de "inversão" é a PriceAction, incluindo os pATterns da VSA, mas aí (na VSA) há demasiada subjectividade - mas também parcialmente resolúvel.
Cumprimentos, RomFil
olá.... o tópico está morto...ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
O ponto secou.
Acho que já ninguém está interessado.
Se houver um ponto. Vamos continuar com isto.
O passado determina o futuro - esta é a resposta a todas as suas perguntas.
O presente, o passado e o futuro estão ligados por uma relação:
P+H+B=1
O membro principal é "Presente" (H), porque "Passado" (P) é obtido pela integração de H, e "Futuro" (B) é obtido pela relação acima referida:
B=1-(H+P).
Consequentemente, tudo é determinado pelo presente e toda a estratégia comercial depende da sua avaliação correcta; caso contrário, o passado não ajuda em nada. É assim que todos os processos naturais e antropogénicos têm lugar e os processos de mercado não são excepção. Estas correlações são irrepreensíveis tanto do ponto de vista lógico como matemático. O facto de o mercado não ter conseguido matar o robô a trabalhar numa conta real durante mais de 6 anos com base nos rácios acima referidos, apenas a sua rentabilidade acabou por ser 2 vezes inferior ao levantamento máximo, é a prova destas regularidades no ramo "À procura de padrões".
Boa noite, Yusuf.
Correcto. Presente, passado e futuro estão relacionados pela razão P+H+B=1.
Há pequenas nuances.
Não temos informação sobre o futuro, vemos pouca informação sobre o presente, e toda a informação básica está na história.
Porque não utilizamos este armazém de informação?
Como utilizá-la é outra questão. Mas toda a informação importante está na história e o seu peso irá prevalecer sobre H+B.
A fórmula é boa, mas tem de a corrigir. N=0,6, N=0,3, B=0,1.
Não acha que o passado é reconstruído a partir dos tijolos do presente? Se formos ainda mais fundo, devemos separar a história (I) do passado desta forma: H+H = I. Todo o padrão está escondido no presente, e o próprio presente depende de 3 parâmetros. Se encontrarmos estes 3 parâmetros, e eu tenho fórmulas para os determinar, encontraremos todo o padrão, incluindo o futuro. Em breve abrirei uma secção especial sobre este assunto e mostrar-lho-ei. Investigaremos como estes 3 parâmetros se comportam. Estes padrões descrevem mesmo a disposição das distâncias interatómicas nos minerais desde a criação do universo e não há maneira de não revelar padrões de mercado. Vamos pegar em qualquer peça do mercado e expor tudo. Uma pequena libertação dos meus deveres académicos na universidade e vamos começar. Vamos definir a sua majestade "TEMPO" e o seu papel no processo comercial e muito mais e interessante nos espera.
Não acha que o passado é reconstruído a partir dos tijolos do presente? Indo ainda mais fundo, a história (AND) deve ser separada do passado desta forma: P+H = I. Todo o padrão está escondido no Presente, e o próprio Presente depende de 3 parâmetros. Se encontrarmos estes 3 parâmetros, e eu tenho fórmulas para os determinar, encontraremos todo o padrão, incluindo o futuro. Em breve abrirei uma secção especial sobre este assunto e mostrar-lho-ei. Investigaremos como estes 3 parâmetros se comportam. Estes padrões descrevem mesmo a disposição das distâncias interatómicas nos minerais desde a criação do universo e não há maneira de não revelar padrões de mercado. Vamos pegar em qualquer peça do mercado e expor tudo. Vou tirar algum tempo das minhas funções académicas na universidade e vamos começar. Vamos definir a sua majestade "TEMPO" e o seu papel no processo comercial e muitas outras coisas interessantes esperam-nos.
Discutirei tanto com a fórmula como com a abordagem do tempo. O passado e o presente nem sempre são história. e o tempo é uma dimensão defeituosa em relação ao aqui e ao ali.
A barra zero da TF alta pode ser calculada como média sobre a baixa
Isto é, calculá-lo pela TF júnior.
Por exemplo, temos uma barra de zero em H1.
Vamos pendurar o MA com um período de 60 no M1 e copiar o resultado do indicador da barra de zero de M1 para H1.
Ou, como acabou de dizer, alisá-lo no centro comercial e fazer a mesma coisa depois disso
PS!Excepto que o título do fio é sobre uma ideia, e você tem um problema sem saber como resolvê-lo