A ideia tem-me assombrado há muito tempo. - página 10
Gostaria muito de ver e ler sobre o padrão de confirmação.
//Even se for um graal, estatisticamente apenas 1% dos comerciantes utilizarão a informação obtida, uma vez que a Internet está inundada de "graal" e devido a isso as pessoas têm sobrecarga de informação)
Desculpe. Não estou a cumprir todos os meus desejos desde há algum tempo. Tenho a minha própria opinião sobre os ofícios e todos eles são muito interessantes.
Cada um tem a sua própria visão sobre o comércio. Todos criam um conveniente kit de ferramentaspara si próprios. Alguns para enganar outros).
P.S.
Não têm qualquer ideia de como ganhar dinheiro no mercado e não são muito generosos. Vejo-os todos os dias.
Quem será enganado? Eu ou um comprador graal?
O Euro começou a vender de volta a partir de 1.17 por causa de algum tipo de sobre-compra
Foi isso que o indicador de excesso de compra mostrou ... já existiam três setas verdes.
Vitaly Muzichenko:
Alguém com alguns metros terá um pesadelo, dinheiro em algum stock tesla e baixará o preço sem nunca desenhar uma 4ª vaga fictícia.
---------------------------------
Existe uma onda actual com uma lógica de comportamento bastante compreensível, confirmada pelo padrão.
Queria explicá-lo a todos antes, mas depois da atitude grosseira para comigo, mudei de ideias.
Eu tenho o mesmo. Também o tenho.Elliott Waves and Adverse Tactics é uma coisa boa e necessária, é algo como uma cartilha no início, não se pode passar sem ela. Mas com letras erradas :)))) A essência da ideia é correcta em teoria - os padrões estão um pouco errados. A prática de aplicar ideias na tabela, para marcar a extracção de massa dourada do mercado - é coxa :))))
Antes não dava muita importância a padrões. Não sei o que é que eles pensam. Eu costumava olhar para castiçais. Eu costumava olhar para castiçais. Quando criei o meu próprio, não podia ir a lado nenhum sem eles, tornar-se-ia como um homem cego).
Funções do NSPLamentamos a má qualidade e apresentação inepta da imagem.
Não tem de quebrar a parte de trás do mercado, tem de se submeter completamente a ele. Por mais que se alimente o lobo, o elefante ainda é mais gordo (c) Neo
Não tem de quebrar a parte de trás do mercado, tem de se submeter completamente a ele. Por mais que se alimente o lobo, o elefante ainda é mais gordo (c) Neo
Há uma organização estranha e por vezes bastante perigosa - Scientologists. Não recomendaria a nenhum dos seus representantes, uma vez que são tipos muito insistentes e irreflectidos. Mas seria muito útil ler algo. Têm muitas técnicas e formações interessantes, que são extremamente eficazes em termos de alcançar rapidamente o resultado desejado. Por exemplo, uma sala de estar comum, cama, cadeira, mesa, televisão, etc. Na sala, há um "aluno" e um "treinador". Não é um comando, apenas um pedido, tudo é calmo e amigável. Levanta-se, pega numa cadeira, deita-se na cama, vai buscar um copo de sumo, liga e desliga a televisão, muda de canal, vai à janela - coisas aparentemente simples, mas passado algum tempo o estagiário fica inevitavelmente nervoso, mais cedo ou mais tarde - mas começa literalmente a enlouquecer em resposta a outro simples pedido. Assim que o aluno começa a ficar nervoso - o treino pára. No dia seguinte de manhã - tudo começa tudo de novo. E assim por diante, dia após dia. Até que o aluno seja capaz de responder e cumprir os pedidos durante todo o dia de uma forma completamente calma, de manhã à noite.
Como resultado, o estudante adquire autoridade na sua voz e olhar, os seus calmos pedidos-comandos não podem ser desobedecidos. Porque as pessoas reagem a maior parte do tempo a sinais não-verbais. Isto está ao nível dos instintos, responsáveis pela sobrevivência ao longo da evolução, pelo que funciona muito mais rapidamente. E depois entram no significado do pedido com as suas mentes. Quando os pés já correm há muito tempo para o cumprir :)))). O poder é possível através da subordinação. O poder absoluto é alcançado através da submissão absoluta. Tudo é conseguido através do seu oposto. A água corta pedras (c)
Já tinha lido sobre eles e ouvido falar desta técnica, mas não percebi então como é que ela pode ser "aplicada". A ideia é interessante. Obrigado.