A ideia tem-me assombrado há muito tempo.
A ideia tem-me atormentado durante muito tempo. Como criar a 0 bar a solução mais real. Isto é, excluir os idiotas tanto quanto possível ao cruzar os limites de qualquer nível, tendência, MA.
Todos sabem que tudo pode acontecer na barra 0. Mas!!!!
Mas há uma coisa - "alta probabilidade".
Quem tem opções interessantes.
Excluir até 20%.
Não é uma ideia, é um problema que não tem solução. O preço sempre se contraiu, continua a contrair-se e vai continuar a contrair-se. Só não vacila em dias não comerciais).
Alisar com um filtro, embora provavelmente não seja isso que quer dizer...
Não sei, eu não trabalho numa fábrica, talvez eles saibam...
Não é uma ideia, é um problema sem solução. O preço sempre vacilou, continua a vacilar e continuará a vacilar. Só não se contorce em dias não comerciais.
É evidente que está a contorcer-se, mas tem uma direcção. Pode contrair-se, mas a sua direcção irá sempre estabilizá-lo. Não me fiz entender? Pode lê-lo novamente). É complicado, é claro. Mas há muitas soluções reais. Concentrar-nos-emos nisso. Existem muitas variantes. É relevante para todos. Não é uma piada).
Alisar com um filtro, embora provavelmente não seja isso que quer dizer...
Não sei, eu não trabalho numa fábrica, talvez eles saibam...
Precisamos de 0 bar. É por aí que começamos. Sim, os filtros vão ajudar. Precisamos de filtros que sejam estáveis. Tem algum?
Já experimentou este? Utilizo-a há muito tempo, sem queixas até agora.
double SP1(int i) { double res = 0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15]; return(res);}
Também pode dividir a barra de zero minutos em barras mais pequenas - 5-10 segundos cada - e dançar a partir daí
O passado determina o futuro - essa é a resposta a todas as suas perguntas.
Interessante.
De onde é a sequência? E a inicial de onde?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
Não, aqui o barulho é inevitável. Mas com menos frequência.
Vamos tentar encontrar os melhores.
