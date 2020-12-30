A ideia tem-me assombrado há muito tempo. - página 11
Não tem de quebrar a parte de trás do mercado, tem de se submeter completamente a ele. Por mais que se alimente o lobo, o elefante ainda é mais gordo (c) Neo
Há uma organização estranha e por vezes bastante perigosa - Scientologists. Não recomendaria a nenhum dos seus representantes, pois são tipos muito intrusivos e insistentes. Mas seria muito útil ler algo. Têm muitas técnicas e formações interessantes, que são extremamente eficazes em termos de alcançar rapidamente o resultado desejado. Por exemplo, uma sala de estar comum, cama, cadeira, mesa, televisão, etc. Na sala, há um "aluno" e um "treinador". Não é um comando, apenas um pedido, tudo é calmo e amigável. Levanta-se, pega numa cadeira, deita-se na cama, vai buscar um copo de sumo, liga e desliga a televisão, muda de canal, vai à janela - coisas aparentemente simples, mas passado algum tempo o estagiário fica inevitavelmente nervoso, mais cedo ou mais tarde - mas começa literalmente a enlouquecer em resposta a outro simples pedido. Assim que o aluno começa a ficar nervoso - o treino pára. No dia seguinte de manhã - tudo começa tudo de novo. E assim por diante, dia após dia. Até que o estudante seja capaz de responder e cumprir os pedidos de uma forma completamente calma durante todo o dia.
Como resultado, o estudante adquire autoridade na sua voz e olhar, os seus calmos pedidos-comandos não podem ser desobedecidos. Porque as pessoas reagem a maior parte do tempo a sinais não-verbais. Isto está ao nível dos instintos, responsáveis pela sobrevivência ao longo da evolução, pelo que funciona muito mais rapidamente. E depois entram no significado do pedido com as suas mentes. Quando os pés já correm há muito tempo para o cumprir :)))). O poder é possível através da subordinação. O poder absoluto é alcançado através da submissão absoluta. Tudo é conseguido através do seu oposto. A água corta pedras (c)
Se funcionasse assim, então as pessoas com autoridade com a palavra inquestionável tornar-se-iam subitamente as pessoas mais subservientes, idealmente até escravos, mas não há muitos exemplos disso. Instintos, sinais não-verbais, sim. Vejo um zelador ou um carregador e sou tentado a curvar-me na submissão, mal me consigo conter, mesmo o meu pescoço endurece. É isso? A qualidade que se aplica desenvolve e intensifica sempre. Ao obedecer com toda a força possível, só se pode aprender a obedecer ainda melhor, e perde-se completamente a própria vontade e ganha-se o desamparo aprendido.
Existe esta organização estranha e em alguns lugares bastante perigosa
Essence, Combat NLP.
É isso?
Não, não é. Primeiro tem de compreender que tem de aprender a obedecer-se a si próprio.
Saudações a todos os que não são indiferentes a este fio.
Tenho tido a experiência de lidar com tais sectaristas.
Era uma vez possível a todos os tipos de sectários destruir a sociedade do país.
Todos os tipos de sectaristas vieram a minha casa.
Eles falariam comigo e convencer-me-iam de algo. Escutei atentamente, fiz perguntas e sempre concordei). Gostava de gozar. Para onde ir agora.
Chegou ao ponto de um dia em que começaram a oferecer-me o posto de décimo oficial e o que têm para uma boa posição.
As suas convicções eram simples e profundamente reflectidas. Mas não para a Vovka). E as pessoas mordem o que não lhes é oferecido.
Não, não é. Para começar, é preciso compreender que é preciso aprender a obedecer-se a si próprio.
Na sociedade, a personalidade é destruída e subjugada à multidão. É provado pela observação científica.
A personalidade é difícil de educar na sociedade e isolada da sociedade. A natureza vai permitir que alguns, mas não todos.
Funciona. Mas não entendeu nada e virou tudo de pernas para o ar. Não apreendeu de todo a essência da formação. O zelador naquela sala tentará martelar o treinador com uma cadeira em cerca de trinta minutos. Provavelmente, ainda mais cedo. E as ruas são calcárias, sim. Qualquer que seja o estado interior, os sinais também o são.
