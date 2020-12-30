A ideia tem-me assombrado há muito tempo. - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Caramba! Tente arranjar a sua pequena conta... Desde que essa conta seja a única coisa que está a manchar o seu monitor...
,
,
Compreendo o vosso desejo de forçar a fuga do meu sinal de teste.
Verei como reagirá no futuro.
Vou dar uma gargalhada))))
Compreendo o vosso desejo de forçar a fuga do meu sinal de teste.
Verei como reagirá no futuro.
Vou dar uma gargalhada))))
Não compreender coisas simples!
A tarefa do Comerciante é obter um LUCRO ESTABELECIDO!
Se o Comerciante não consegue obter ESTABILIDADE, então nenhuma desculpa é aceite aqui... O comerciante é simplesmente muito fraco como especialista, ou seja, ele é apenas um principiante!
Compreendo o vosso desejo de forçar a fuga do meu sinal de teste.
Verei como reagirá no futuro.
Vou dar uma gargalhada))))
Não compreender coisas simples!
O trabalho do Trader é fazer um lucro de ESTABILIDADE!
Se o Comerciante não conseguir obter ESTABILIDADE, não são aceites aqui desculpas... O comerciante é simplesmente muito fraco como especialista, ou seja, ele é apenas um principiante!
Um principiante não é uma substância venenosa para um cromo, mas quando não compreende onde se está a meter. Há grupos de pessoas: os que são novos no assunto e os que estão avançados na sua compreensão do assunto.
.
Zhenya, aprende, aprende e aprende de novo. Partilhará os seus resultados mais tarde. Hee-hee. Se o conseguir.
Um recém-chegado não é uma substância venenosa para um gajo, mas quando não compreende onde se está a meter. Há grupos de pessoas: os novatos, os mergulhados no assunto e os avançados na compreensão do assunto.
Que blá inteligente, blá, blá, blá.
O que não entendo é uma coisa: porque 70% dos negócios lucrativos dão um balanço completamente VERMELHO...?
Deve ser do entendimento DIREITO do comércio...?
Que blá, blá, blá, blá...
Não percebo uma coisa: porque 70% dos negócios rentáveis dão um balanço completamente VERMELHO...?
Deve vir de um entendimento DIREITO do comércio...?
Provavelmente não tem uma compreensão de spreads negativos.
Tenho vergonha de ouvir um tal interlocutor))))
Gráfico de minutos. Tudo dito.
Zhenya, aprende, aprende e aprende de novo. Partilhará os seus resultados mais tarde. Hee-hee. Se o conseguir.
Só se pode aprender a não os partilhar... Hee-hee
Provavelmente não tem uma compreensão da propagação negativa.
Tenho vergonha de ouvir um tal interlocutor))))
Gráfico de minutos. Tudo dito.
Certo, certo...
E se o equilíbrio mergulhasse até ao fim, diria que está a negociar num gráfico de carraças?
MADEIRA!