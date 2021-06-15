1200 assinantes!!! - página 46

Yuriy Zaytsev:
Yay ho ho ho ho! Fixe, bem feito Taras, bem feito! 1925 já!
Pensei que ele teria 2000 até ao final de Fevereiro e o plano está pronto.
Ele é tão talentoso!
Não é Taras que tem talento, mas os MQLs. Esperamos não ser banidos novamente.
 
Igor Volodin:
Os CDs têm um preço diferente?
Você tem que verificar cada um especificamente))
 
Vitalie Postolache:
Alexey Volchanskiy:
Agora vamos imaginar a seguinte situação. Tendo um sinal em um centavo e muitos assinantes, a maioria deles estão no mesmo centavo, podemos mover os preços. Damos um falso sinal aos zombies e colocamos todos os tomates na direcção certa. Como as contas em centavos circulam dentro da corretora, o preço irá se mover na direção das posições de zumbis. E nós calmamente levamos o creme ))
Excepto que nem todos os subscritores estarão na mesma empresa de corretagem que o fornecedor, além disso, em cêntimos de conta. Não posso copiar o sinal pago na conta de cêntimos, mesmo que a subscrição do sinal seja apenas $20/mês. A menos que você tenha 40-50% mensais e seu depósito seja superior a 10k, você terá dinheiro suficiente para pagar a assinatura e o VPS)))
E olha para os deslizes do cêntimo do Robo em comparação com outros. As pessoas tendem a abrir uma conta com o mesmo fornecedor.
 
Alexey Volchanskiy:
Mas teoricamente, é claro, esta situação pode ocorrer, com oscilação, mas não para 2000 comerciantes de diferentes corretoras no total, mas no caso de milhares de assinantes de uma corretora sem um centavo no interbancário.

 

Está na hora de fechar este fio, e abrir um novo, com 2.000.

Interessante que tais truques, no fórum, não sejam considerados publicidade.

E quando eu fiz o mesmo com um produto do mercado, mostrando a quantidade de saque sem dar o nome e o nome, então 5 minutos depois o tópico foi removido e eu fui enviado para o banimento por uma semana.

Será que se eu mostrasse não o sorteio mas a quantidade de lucro ou o número de revisões, eu receberia uma recompensa?

 
Marat Khabiev:
Não é Taras que tem talento aqui, é a própria plataforma MQL. Esperamos não ser banidos novamente.
Mas se o fizerem, podem ser banidos novamente. Se a vontade for respeitada, eles podem fazê-lo ;)

 
Vitalie Postolache:
Petros Shatakhtsyan:

O problema é que este sinal é o mais importante da MQ em tempos. Educação, está a ver...
 
E porquê olhar apenas para o meio da lista? No início há muito ECN com deslizamento 0,00 ))))

E também existem ECN para os quais o deslize 0,3 do quinto dígito não influencia em nada.

Se para tomar a parte em sua foto, mostra números menores lá, ou seja, não é a mesma coisa para todos, mas uma abordagem individual.

 
Sim, cortesia também.
 

