1200 assinantes!!! - página 46
Yay ho ho ho ho! Fixe, bem feito Taras, bem feito! 1925 já!
Pensei que ele teria 2000 até ao final de Fevereiro e o plano está pronto.
Ele é tão talentoso!
Os CDs têm um preço diferente?
Agora vamos imaginar a seguinte situação. Tendo um sinal em um centavo e muitos assinantes, a maioria deles estão no mesmo centavo, podemos mover os preços. Damos um falso sinal aos zombies e colocamos todos os tomates na direcção certa. Como as contas em centavos circulam dentro da corretora, o preço irá se mover na direção das posições de zumbis. E nós calmamente levamos o creme ))
Eu tenho uma boa ideia para verificar os deslizes do corretor Robo em comparação com outros. As pessoas tendem a abrir uma conta com o mesmo fornecedor.
Então o Robo também tem um pequeno deslize com outras empresas de corretagem. Mas mesmo que o mesmo CD, eles vão abrir uma conta normal, não uma conta de centavos. Não é rentável copiar para uma conta em cêntimos.
Mas teoricamente, é claro, esta situação pode ocorrer, com oscilação, mas não para 2000 comerciantes de diferentes corretoras no total, mas no caso de milhares de assinantes de uma corretora sem um centavo no interbancário.
Está na hora de fechar este fio, e abrir um novo, com 2.000.
Interessante que tais truques, no fórum, não sejam considerados publicidade.
E quando eu fiz o mesmo com um produto do mercado, mostrando a quantidade de saque sem dar o nome e o nome, então 5 minutos depois o tópico foi removido e eu fui enviado para o banimento por uma semana.
Será que se eu mostrasse não o sorteio mas a quantidade de lucro ou o número de revisões, eu receberia uma recompensa?
Não é Taras que tem talento aqui, é a própria plataforma MQL. Esperamos não ser banidos novamente.
Qual é o problema de todos hoje, já estão todos quentes ou quê? )))
Qual é o problema de todos hoje, já estão todos quentes ou quê? )))O problema é que este sinal é o mais importante do MQ em tempos. Educação, está a ver...
E porquê olhar apenas para o meio da lista? No início há muito ECN com deslizamento 0,00 ))))
E também existem ECN para os quais o deslize 0,3 do quinto dígito não influencia em nada.
Se para tomar a parte em sua foto, mostra números menores lá, ou seja, não é a mesma coisa para todos, mas uma abordagem individual.
Qual é o problema de todos hoje, já estão todos quentes ou quê? )))A questão é que o mais importante do MQ uma vez deu este sinal como um exemplo. Educado, está a ver...
contra-tendência
na moda