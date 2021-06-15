1200 assinantes!!! - página 76
Despejado. O facto de o autor ter aberto imediatamente uma nova conta, de 30 pessoas se terem inscrito imediatamente e de ter voltado a dar à luz é épico!
Mostra novamente estupidez humana e ganância... E também a sua preguiça.
Acho que devemos "sentir pena" dos "pobres" assinantes que andam atrás de dinheiro rápido (de borla).
Se o autor do sinal vazou e perdeu o dinheiro dos assinantes - o autor não deve assumir qualquer responsabilidade.
Quando as pessoas decidem a quem se inscrever - elas podem avaliar as perspectivas do sinal. Eles até percebem que não vai durar muito com muitos sinais e correm esse risco de qualquer maneira.
Outra coisa é que os próprios autores do sinal se comportam de forma muito irresponsável. Bem, é do campo do "pão de outra pessoa". E o Petros tem razão ao dizer que não se deve "contar" o dinheiro das outras pessoas.
Há realmente bons sinais neste serviço, mas eles permanecem despercebidos. Isto porque boas estatísticas são mais importantes para os assinantes. Não há muitos sinais que serão filtrados. Eles (Assinantes) geralmente usam Growth e Breakeven quando os procuram. Eles não querem saber de outros indicadores.
Eu também não estou satisfeito com o algoritmo de classificação. Em particular, estou corrompido pelo indicador de "fiabilidade". É como o nível de energia da "escada" de um telefone... Há alguns sinais que são realmente mais seguros do que outros, mas a sua "escadaria" é vermelha. Mas um péssimo sinal que não é seguro é de repente verde. Não é justo. E em geral, há muita injustiça no cálculo da classificação do sinal. No entanto, deixei de prestar atenção a isso, porque quem procura um bom sinal, encontra-o. A classificação é para novos usuários registrados no portal.
Talvez, a única coisa que me incomoda mais do que qualquer outra coisa seja a falta de oportunidade para o autor do sinal fixar o preço abaixo dos 30$. Mesmo quando era 20$ no mínimo, era um preço bastante alto se você olhar para alguns sinais. Acontece que tanto os autores como os assinantes ficam privados da oportunidade de equilibrar este aspecto da interacção.
Você pode apenas dizer:"Negociação Forex é alto risco!" - e isso deve ser suficiente...
... Eu também introduziria um recurso de "reembolso por assinatura", se a conta tiver um saque crítico ... digamos 85% ...
Eu puni-lo-ia de alguma forma (talvez baixar a classificação) ...
Taras, o que estás a "esfregar" na justiça quando tu próprio na altura da queda da tua conta de cêntimos não apagaste o teu sinal de perda...?
Eu também te observei, e vi como, sendo um "afundador", não apagaste o sinal.
Centenas a milhares de assinantes poderiam ter recebido o dinheiro de volta pela assinatura do mês passado se você apagasse o sinal...
E tu ficaste com ele - à espera que todo o dinheiro dos assinantes "descongelasse"...
Então não fale sobre justiça e o que seria melhor para mudar no Serviço.
É melhor mudares tu mesmo antes de mudares mais alguma coisa...
Tu, Taras, também és um homem sem vergonha...
Eu teria vergonha de ir a um fórum e falar inteligentemente depois de um fiasco destes.
E nem sequer estás envergonhada...
O mesmo pode ser dito de qualquer TS. Há escalpadores muito decentes em Sinais. Mas vale a pena ter uma jogada, como foi o caso do franco, e eles vão se vender.
O Cisne Negro age indiscriminadamente. O drawdown de 45% é BREXIT. Ou seja, não é uma sistemática, mas uma força maior. O lucro é sistemático, por isso o autor é muito bom. Se ele o conseguir através da média, só se pode desejar-lhe boa sorte. A abordagem "a média é uma forma de perder, por isso não o farei" é semelhante à abordagem "a negociação é um jogo com saldo negativo, por isso não o farei". Muitas ideias são de facto rejeitadas porque simplesmente não sabem como "cozinhá-las". Por exemplo, ainda não tentei fazer a média. Provavelmente não teria funcionado, mas até que você tente, você não saberá ao certo.
"Eu não acredito" já é um esboço do próprio serviço.
Existe tal estrato algures no código fonte? Não o idiota do Ilan.
Se as semanas são em um apartamento, ou pelo menos dias, então a média é muito eficaz. Quando não há grandes compras ou vendas de moeda do BCE. Refiro-me ao EURUSD.
estabilidade em primeiro lugar
A experiência mostra que poucas pessoas estão interessadas na estabilidade. Todos estão interessados no lucro
É bom saber que o trono de ferro encontrou um novo dono depois de Taras
O recorde de 3.000 assinantes ainda não foi batido.
É interessante que este sinal (da família hamster), pelo contrário - no mais longínquo ... da classificação, embora por todas as leis devam sentar-se
Deus, consegues imaginar o dinheiro! Mil duzentas vezes trinta é igual a trinta e seis mil dólares! Multiplicado por sessenta e dois milhões cento e sessenta mil rublos! Um mês? Este é o resultado de uma vida inteira. O rendimento passivo está no topo. Algo por que lutar. Um sonho de último recurso após ganhos activos suficientes.
Uma coisa eu não compreendo. Porque não há mais assinantes? Porque existem milhões de comerciantes.
Pensamentos em voz alta
Não esfregue sal na minha ferida))))
É reconfortante saber que o trono de ferro encontrou um novo dono depois de Taras.
O recorde de 3000 assinantes ainda não foi batido.
É interessante que este sinal (da família hamster), pelo contrário, esteja no mais longínquo ... da classificação, embora por todas as leis devam sentar-se
Bela maneira de tirar o dinheiro...