Alain Verleyen #:

Ele espera que a função MathMin() seja determinística. Portanto, que sempre forneça o mesmo resultado quando os dois argumentos forem os mesmos. E não um resultado diferente dependendo de qual argumento é o primeiro ou o segundo.

fxsaber está certo, isso é um problema.

ahhh..., então por que estava tão confuso sobre " Mathematically the same expression (highlighted) " e union
foi suficiente:

Print(MathMin(-0.0, 0.0)); // 0.0
Print(MathMin(0.0, -0.0)); // -0.0

mas como 0,0 == -0,0, não consigo imaginar uma situação em que isso possa ser um problema e afetar alguma coisa

 

um recurso antigo do Mín/Máx no MQL - eles funcionam da maneira que os desenvolvedores pensam, ou seja, corretamente :-)

são os padrões que estão errados.

 
Nikolai Semko #:

ahhh..., então por que estava tão confuso sobre " Mathematically the same expression (highlighted) " e a união
foi suficiente:

mas como 0,0 == -0,0, não consigo imaginar uma situação em que isso possa ser um problema e, de fato, afetar alguma coisa

Se não fosse zero, então seria um problema. E em zero não afeta nada.
Para:

x * 0.0 = 0.0
x * -0.0 = -0.0
x + -0.0 = x
x - -0.0 = x
pow(x,-0.0) = 1
log(0.0)  // -inf
log(-0.0)  // -inf
 

c++ - Qual é a diferença entre -0 e 0? - Stack Overflow




Portanto, tudo o que você precisa saber é que 0 = -0
Esse é o recurso completo que não afeta os cálculos e a lógica

fxsaber #:

Como tenho um excelente entendimento da questão, escrevi as duas versões do MathMin para mostrar que funções matematicamente idênticas em linguagens de programação produzem resultados diferentes.

template <typename T>
T ToType( const double Num )
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;
  
  Union.Num2 = Num;
  
  return(Union.Num1);
}

void OnStart()
{
  Print(ToType<long>(MathMin(-0.0, 0.0))); // 0
  Print(ToType<long>(MathMin(0.0, -0.0))); // -9223372036854775808
}

Parece ser um bug.

Ele funciona bem em C++:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long_negative_zero_val = ToType<long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %d", long_negative_zero_val);
    cin.get();
}

no console:

Long negative zero = 0


Pergunta para os desenvolvedores. É normal que, na janela de depuração, a variável Union não se expanda e não reaja a um clique?


Os campos Union.Num1 e Union.Num2 foram adicionados manualmente. Pelo menos dessa forma você pode ver os valores...

  
string DoubleToHexadecimal(const double value)
  {
   return StringFormat("0x%.16llX", value);
  }

void OnStart()
  {
   Print(DoubleToHexadecimal(0.0) );    // 0x0000000000000000   (i.e, long integer 0)
   Print(DoubleToHexadecimal(-0.0) );   // 0x8000000000000000   (i,e, LONG_MIN -9223372036854775808)
  }
  

Funciona como esperado! O primeiro bit (índice de bit 0) é o bit de sinal que é definido para -0,0.

Esses também são casos mais especiais no formato ieee 754. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values

void OnStart()
  {
   const double Nan = (double)"nan";
   const double Inf = (double)"inf";

   Print( MathMin(Nan, Inf));   // inf
   Print( MathMin(Inf, Nan));   // nan

   Print( MathMin(Nan, 0));     // 0.0
   Print( MathMin(0, Nan));     // nan
  }
 
Denis Kirichenko #:

Parece ser um bug.

Ele funciona bem em C++:

no console:

não há nenhum erro. Em C++ é a mesma coisa.
você cometeu apenas um erro de formatação e digitação

tente isso:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long  long_negative_zero_val = ToType<long long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %ll d", long_negative_zero_val);
}
 

No mesmo contexto, isso pode examinar a representação de 64 bits de duplas https://www.mql5.com/en/code/20822

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the bit representation corresponding to a double value . |
//+------------------------------------------------------------------+
long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl;
   dbl.value = value;

   return dbl.bits;
  }

ou a versão mais curta

long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl = { value };

   return dbl.bits;
  }
 
Nikolai Semko #:

Não há nenhum erro. É o mesmo em C++.
apenas cometeu um erro de formatação e tipo

tente isso:

Sim, eu estava com pressa. Obrigado pela ciência ))

 

Às vezes, você precisa colocar rapidamente um EA no testador. Você pode fazer isso da seguinte forma.

Selecione uma data no futuro e pressione CTRL+F5 no ME.

