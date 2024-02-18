Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 241
Você se recusa a entender.
Talvez eu entendesse se conhecesse o contexto da situação. Mas, do jeito que está, parece certo.
Desde que os dois valores sejam iguais, qualquer um deles é um mínimo válido. Considere MathMin(1, 1), não há diferença se a função retorna o primeiro (1) ou o segundo (1).
Portanto, retornar 0,0 não é diferente de -0,0.Edit: a propósito, as duas expressões destacadas NÃO são idênticas.
Acho que concordo com meu colega amrali. Eu também acrescentaria que há uma função nativa MathMin(). Ela também considera que os zeros com sinais diferentes são iguais. Pelo que entendi, seu algoritmo é bastante simples. Eu o dupliquei em minha função CustomMathMin().
Temos isso no registro:
É fácil ver que, a partir de dois números iguais, o algoritmo considerará o segundo número como o valor mínimo de...
nada de especial. Apenas -0,0==0,0
Como conheço muito bem a pergunta, escrevi as duas variantes do MathMin para mostrar que funções matematicamente idênticas em linguagens de programação produzem resultados diferentes.
mas ainda assim 0.0 == -0.0
Os sinais < e <= parecem ser diferentes.....
concordo
Ele espera que MathMin() seja determinístico. Portanto, que sempre forneça o mesmo resultado quando os dois argumentos forem os mesmos. E não um resultado diferente dependendo de qual argumento é o primeiro ou o segundo.
fxsaber está certo, isso é um problema.
E assim é. Quando dois números são iguais, o segundo é retornado. Mostrei acima com um exemplo...
e não há nada de errado nisso.
Você entendeu bem o que eu quis dizer. Você pode se deparar com o problema difícil de encontrar de obter resultados diferentes em códigos grandes. Foi por isso que notifiquei a comunidade neste tópico.