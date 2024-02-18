Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 243
talvez então:
Não, não funciona. (((
Não, não está funcionando. ((((
Funciona com muita precisão. Eu uso isso. Você pode converter o valor para ENUM_DAY_OF_WEEK
Não, não está funcionando. ((((
Os colchetes estão faltando, o resto na divisão por 7 é retirado do número convertido para o tipo uchar.
Não existe algo como "muito preciso". Ou é sempre preciso ou não é. É como um segundo arenque fresco. Em que período você o testou? Não consegui fazer isso.
O que você quer dizer com "qual período"? A função retorna apenas o dia da semana. O que isso tem a ver com o período? Coloque qualquer hora e você obterá o dia da semana.
Coloque sua data de nascimento e você obterá o dia da semana de seu nascimento.
Ou aqui está o dia da semana por hora da vela
Está tudo lá. Apenas substituí 24*60*60 de acordo com minha preferência.
Resultados acima...
Observe há quanto tempo estou usando essa fórmula
Não há nenhum erro na tela! Dê uma boa olhada. Eu apontei o erro.
Não há nenhum erro na tela! Dê uma boa olhada. Eu apontei o erro.
Bem, também mostrei o código completo da função. Mais uma vez:
Mas concordo com você. Talvez Nikolai tenha escrito de memória e tenha cometido uma imprecisão. Mas não é correto dizer que ela não funciona.