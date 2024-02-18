Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 245
Desculpe, talvez seja por causa da tradução automática do Google
A pergunta na imagem é:
código:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Recursos da linguagem mql5, sutilezas e técnicas de trabalho
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
A classe base não tem acesso aos campos dos descendentes.
Esta é uma versão funcional do que era necessário.
Sim, mas derrotado desta forma:
é uma versão funcional do que era necessário.
Isso é muito problemático.
Mostre-me um exemplo
Mostre um exemplo, e qualquer um pode ofender um artista).
Exemplo de quê?
A tarefa era obter acesso a um objeto, não organizar a exclusão correta de objetos. Excluir é sempre mais fácil do que criar))