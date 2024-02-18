Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 245

Nikolai Semko # : https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665

O que há de errado aqui?
Você provavelmente está vendo mensagens antigas e tem preguiça de olhar para frente.

Desculpe, talvez seja por causa da tradução automática do Google

 

A pergunta na imagem é:

código:
class C_AO_Agent
{
public:
    double c[];
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      a.f = 5;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
}
 
A classe base não tem acesso aos campos dos descendentes.

 
fxsaber #:

A classe base não tem acesso aos campos descendentes.

Sim, mas eu o derrotei desta forma:

class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов
      agent.f  = 5;
      agent.g  = 7;                 //теперь есть доступ к g!!!
      agent.c  = 8;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ((C_Agent*)ao.a);
    delete ao;
}
Esta é uma versão funcional do que era necessário.
 
Andrey Dik #:
Sim, mas derrotado desta forma:

é uma versão funcional do que era necessário.
É muito problemática.
No método OnStart, você deve especificar um tipo que é conhecido apenas no método Init da classe C_P.
Acho que é melhor adicionar Deinit() para C_P.
 
Sergey Gridnev #:
Isso é muito problemático.
No método OnStart, é necessário especificar o tipo que é conhecido apenas no método Init da classe C_P.
Acho que é melhor adicionar Deinit() para C_P.
Mostre-me um exemplo, e qualquer um pode ofender um artista)
 
Andrey Dik #:
Mostre-me um exemplo 
class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

  C_AO( void ) : a(NULL) {}
  
  ~C_AO( void )
  {
    this.Init();
  }

    virtual void Init()
    {
      if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC)
        delete this.a;
    }
};

class C_P : public C_AO
{
protected:
  class C_Agent : public C_AO_Agent
  {
  public:
      double g;
      
      class ad
      {
      
      };
  } *agent;
  
public:
    C_P( void ) : agent(NULL) {}
    
    virtual void Init()
    {
      this.C_AO::Init();
            
      this.agent = new C_Agent;
      this.a = this.agent;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ao;
}
 
Andrey Dik #:
Mostre um exemplo, e qualquer um pode ofender um artista).
Exemplo de quê?
Como adicionar um método void Deinit(void) a uma classe que chama delete(a) se a for um ponteiro válido para um objeto?
Ou como escrever ao.Deinit() em OnStart()?
;)
 
Sergey Gridnev #:
Exemplo de quê?
Como você adiciona um método void Deinit(void) a uma classe que chama delete(a) se a for um ponteiro válido para um objeto?
Ou como escrever ao.Deinit() em OnStart()?
;)

A tarefa era obter acesso a um objeto, não organizar a exclusão correta de objetos. Excluir é sempre mais fácil do que criar))

 
fxsaber #:
Obrigado, isso é interessante.
