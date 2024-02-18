Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 236
Uma implementação mais rápida da função PeriodSeconds() padrão:
Dei uma olhada no formato.
Provavelmente não é mais rápida. No entanto, já ouvi falar da maravilhosa velocidade do switch.
Parece mais longo, mas não notei nenhuma diferença no desempenho.
Portanto, acho que uma versão de uma linha ainda é preferível.
parece mais longo
E agora vamos converter tudo isso em matrizes e ONX :-)
Sim, você poderia fazer isso. Mais legível.
O desempenho em meu laptop é o mesmo.
fxsaber #:
A propósito, eu estava errado em minhas postagens anteriores. Por algum motivo, pensei que havia 28 dias em um mês, não 30. Não entendo de onde tirei essa conclusão.
Não consigo mais corrigir minhas postagens que têm mais de uma hora.
Portanto, minha versão correta é esta:
No entanto, ninguém precisa dos segundos do mês, pois os meses têm durações diferentes
O que faz você pensar que isso é mais rápido do que PeriodSeconds(x)?
O teste desta postagem
é suficiente para comparar o desempenho de getStartTimeOfBar() com PeriodSeconds() e com PeriodSecondsFast()
A comparação deve ser feita em qualquer TF, exceto MN1
O desempenho é cerca de duas vezes maior. Talvez 3 vezes, levando em conta que medimos a iteração inteira.
ou é suficiente comparar esses dois valores?
Talvez esteja faltando alguma coisa, mas usei seu script para verificar o PeriodSeconds (apenas).