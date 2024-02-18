Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 237
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Talvez esteja faltando alguma coisa, mas usei seu script para verificar o PeriodSeconds (apenas).
Meus resultados do seu teste:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
Não gosto muito do teste em si, porque 10 milhões dos mesmos cálculos ocorrem no teste. Nesse caso, não há garantia de que o compilador não terá surpresas em suas tentativas de otimizar o código.
E esses valores devem ser divididos por 21 porque há 21*10 000 000 iterações no total.
No entanto, esse teste também confirma minhas conclusões, mas para o meu processador, que parece ser mais novo e, portanto, usa ao máximo os recursos modernos de desempenho e, portanto, é mais objetivo por ser mais atualizado.
Seria interessante ver os resultados desse teste para outras pessoas.
Dei uma olhada no formato.
Provavelmente não o acelerará. No entanto, ouvi falar da velocidade milagrosa da troca.
Uma chave esparsa não proporciona uma velocidade milagrosa.
A velocidade mais maravilhosa será em uma chave com casos de zero a 255 em incrementos de 1
O switch esparso não lhe proporciona uma velocidade maravilhosa.
A velocidade mais maravilhosa será em uma chave com casos de zero a 255 em incrementos de 1
Obrigado.
meus resultados do seu teste:
Não gosto muito do teste em si, porque 10 milhões dos mesmos cálculos ocorrem no teste. Nesse caso, não há garantia de que o compilador não terá surpresas em suas tentativas de otimizar o código.
E esses valores devem ser divididos por 21, porque há 21*10 000 000 iterações no total.
No entanto, esse teste também confirma minhas conclusões, mas para o meu processador, que parece ser mais novo e, portanto, usa ao máximo os recursos modernos de desempenho e, portanto, é mais objetivo por ser mais atualizado.
Seria interessante ver os resultados desse teste para outras pessoas.
Obrigado.
Ontem, já era tarde quando publiquei os resultados SEM a otimização do compilador.
Aqui estão os resultados com cpu='AVX2 + FMA3' e otimização máxima.
A principal dificuldade desse algoritmo é calcular a hora de início do mês (destacada em verde).
O aspecto mais interessante do código e que quase não foi abordado na discussão.
O aspecto mais interessante do código e que quase não foi abordado na discussão.
Deparei-me com a necessidade de salvar um código muito curto (< 15 linhas) na forma de mqh-library.
É uma medida forçada porque os ponteiros para funções são possíveis apenas para funções do scopus global.
Que bibliotecas curtas você usa?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Erros, bugs, perguntas
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Se eu entendi corretamente, nesse caso, o método A::f() está incluído em g().
E aqui não é.
A::f() será alinhado pelo compilador no segundo caso, desde que nenhum objeto descendente da classe A seja criado em qualquer parte do código?
Com esse aplicativo.
Quando preciso criar essa condição, basta alterar o modo de exibição do gráfico no visualizador.
Em seguida, analiso o comportamento do Expert Advisor no ME.