Algumas coisas.

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{      
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
      
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - semelhantes.

 
Às vezes, é útil fazer esse lembrete. 
void Func()
{
  int Доделать;
}
Assim, o compilador o lembrará. 
variable 'Доделать' not used    Test5-3.mq5     516     7
code generated          1       1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'               1       2

Clicar duas vezes em "Finish" o levará diretamente ao lugar certo.

 
Abertura de um arquivo via GUI. 
// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];  
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path,  
                     File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);    
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}
 
fxsaber #:
FileSelectDialog

Uau, eu não sabia sobre

FileSelectDialog

Há quanto tempo isso é possível?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Há quanto tempo você consegue fazer isso?

Há mais de 3,5 anos.

fxsaber #:

Mais de 3,5 anos.

Realmente. Não encontrei nenhum uso.

 
Aleksey Vyazmikin #:

De fato. Ainda não encontrei nenhum uso para ele.

Eu mesmo apliquei em alguns cenários(um deles). Também não a encontrei em outras situações.

O OrderSendAsync pode levar mais de cinco segundos para ser executado.
 
fxsaber OrderSendAsync pode levar mais de cinco segundos para ser executado.

???

Como?

 
Maxim Kuznetsov #:

???

Como é isso?

Você mede a duração e obtém o resultado. Isso aconteceu em TRADE_ACTION_MODIFY.

