Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Erros, bugs, perguntas
fxsaber, 2023.07.19 19:10
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - semelhantes.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Clicar duas vezes em "Finish" o levará diretamente ao lugar certo.
FileSelectDialog
Uau, eu não sabia sobre
FileSelectDialog
Há quanto tempo isso é possível?
Realmente. Não encontrei nenhum uso.
Eu mesmo apliquei em alguns cenários(um deles). Também não a encontrei em outras situações.
???
Como?
Você mede a duração e obtém o resultado. Isso aconteceu em TRADE_ACTION_MODIFY.