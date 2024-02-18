Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 178
Onde o ExpertRemove não funciona - há também ChartClose(). Não compreendo qual é o problema. O que acontece depois de a conta ser alterada? Mostra o gráfico adicional com o Consultor Especialista? Ou é apenas o símbolo do gráfico actual que muda? Talvez, o ChartID tenha mudado, e é por isso que a sua solução anterior não funciona. Os bilhetes são manuseados de qualquer forma, significa que precisamos de os descarregar no OnTick, se o OnInit não estiver a funcionar.
Digamos, respondemos a todas estas perguntas, e depois? Se quiser entrar no assunto, não o pode fazer sem o experimentar na sua máquina.
Chegámos a esta solução de trabalho.
SZY Requerido para um conselheiro de combate.
Mostrar aqui o código fonte da EA que se descarrega a si própria quando a conta é alterada.
O código fonte estará disponível mais tarde. Verifique primeiro se esta é uma característica para si.
Está a funcionar. Não funciona.
Aparentemente, já é uma tendência a utilização de palavras russas no diário de bordo.
Estes não são registos. Não queria ofendê-lo. Escrevo isto por mim mesmo, quando algo não funciona. E depois esqueci-me de o apagar.Se não era isso que estava à espera, então por favor desculpe-me. Pretendia-se retirar a EA do gráfico quando se mudava de conta, a EA faz isso. Como não funciona para si, não quero saber.
Estes não são registos. Não queria ofendê-lo. Isto sou eu a escrever por mim próprio quando algo não funciona. E depois esqueci-me de o apagar.
Se encontrar uma solução exequível que não seja a que sugeri, será interessante ver.
Queria retirar a EA do gráfico quando mudou de contas, a EA faz isto.
Infelizmente, não o faz.
Em geral, chamar ExpertRemove com REASON_ACCOUNT é uma coisa completamente desprovida de sentido.
Se não for um principiante, deve saber que o Expert Advisor apenas trabalha com um gráfico. Sem um gráfico apenas o serviço funciona. Como é que funciona ???
Infelizmente, é totalmente incompetente nesta matéria. As soluções de trabalho aqui oferecidas são a verdadeira subtileza de trabalhar e compreender como funciona realmente.
Bem, sim. Só há aqui uma pessoa competente.
Como opção.