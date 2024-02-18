Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 173
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Actualizado acima.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Peculiaridades de mql5, dicas e truques
fxsaber, 2020.04.09 13:13
Parece que não o encontrou de todo. Dê uma vista de olhos na Documentação. Há dois volumes por encomenda.
Estes são limitadores vivos. O primeiro número é o volume original, o segundo é o volume vertido. Assim que se tornam iguais ou são eliminados, entra na história.
Essa não é uma ordem executada em duas partes? Parece estranho que os volumes não executados sejam os mesmos.
Essa não é uma ordem executada em duas partes? É uma estranha coincidência que os volumes não executados sejam os mesmos.
Uma coincidência. Têm até mags diferentes.
Não pode haver ordem no modo de ordem quando está vivo. Quando morto - haverá um tempo de primeira execução, como foi dito originalmente.
Encontrado na história.
Quando se desmorona via CloseBy, parece perder as majestades. Necessidade de verificar.
Esta parece ser a razão pela qual o primeiro código abaixo não vai funcionar.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Lucro histórico na MQL5 ?
fxsaber, 2017.08.26 19:16
Contar o lucro por magia parece ser um problema.
As setas para abrir/fechar posições, que o MT5 coloca automaticamente em tempo real, são baseadas em eventos TradeTransaction.
Ainda agora vi que estes eventos (abrir e fechar cerca de uma dúzia de posições) não chegaram ao terminal devido a uma falha momentânea na ligação - foi uma coincidência tão grande que eu estava sentado no meu PC e olhava-os de frente. Como resultado, não há setas correspondentes.
E, como já aqui foi dito por vezes, não se pode confiar na OnTradeTransaction em EAs de combate. É uma pena que não exista um mecanismo público fiável para lidar com a OrderSendAsync.
É pena que não exista um mecanismo público fiável para lidar com a OrderSendAsync.
podem os serviços aceder aos ofícios? - se assim for, então é possível monitorizar a cada 10 ms e enviar o evento para o gráfico
olhei para a ajuda, pensei que talvez tivesse os serviços acrescentados, mas penso que foi assim o ano passado:
-É um programa que, ao contrário dos indicadores, dos Conselheiros Especialistas e dos guiões, não requer a ligação a um gráfico. À semelhança dos guiões, os serviços não tratam de quaisquer eventos, excepto no caso do evento de lançamento. A fim de iniciar um serviço, o seu código deve conter a função OnStart handler. Os serviços não aceitam quaisquer outros eventos excepto Start, mas podem enviar eventos personalizados para os próprios gráficos usando EventChartCustom
UPD: Escrevi um guião de serviço.
Abri várias encomendas e fechei-as manualmente.
podem os serviços aceder aos ofícios? - se assim for, é possível monitorizar a cada 10ms e enviar um evento para o gráfico
Isto não é diferente da mesma ultrapassagem em sowtronic. Só que não é suficiente comparar contagens, os internos podem mudar.
Não é diferente do mesmo exagero em Owletnik. Só que não é suficiente comparar a quantidade, os internos podem mudar.
Serviços como o Alerters são muito bons. Não precisa de gráficos, eles funcionam automaticamente com o Terminal. Só tem de resolver as situações de mudança de contas.O serviço também pode ser um conselheiro de combate. Sem a GUI, simplesmente não é muito conveniente.
Não é diferente do mesmo exagero em Owletnik. Só que não é suficiente comparar a quantidade, os internos podem mudar.
é diferente.
existem as chamadas tarefas de controlo e gestão
EA - gestão, serviço - controlo
o controlo não deve ser supérfluo - pegará em todos os recursos do sistema e obterá um sistema instável em vez de controlo
tem de definir a criticalidade dos acontecimentos, imho, encerramento e abertura das ordens - são acontecimentos críticos que precisam de controlo, ao mesmo tempo que a mudança de TP e SL poderia ser feita como antes (algumas tentativas falhadas - deixe passar, no próximo tique tentaremos novamente)
e a forma como sugere - controlando tudo é possível - pode repetir o estado das encomendas no SQLite, depois haverá um problema de sincronização da base de dados com o serviço e EA.... tudo isto é desnecessário
Penso que o esquema deveria ser mais simples - deveria ter o seguinte aspecto: obter o eventoOnTradeTransaction do terminal na EA e gerar o evento OnChartEvent do serviço para controlo adicional na EA