ComREASON_ACCOUNT(mesmo que a conta não mude, apenas volte a entrar), o Expert Advisor é completamente descarregado e uma nova cópia é carregada.
Por esta razão, ExpertRemove em OnDeinit não tem qualquer efeito sobre a nova cópia, uma vez que diz respeito à cópia descarregada.
Se o símbolo estiver em falta, a nova cópia é carregada sem qualquer execução.
E o problema era descarregar uma nova cópia que está pendurada, mas não está a funcionar.
A cópia pendurada significa que se houver uma mudança para outra conta onde haja um símbolo, a EA começará.
Boa explicação, obrigado
Verifiquei ChartID() para o ecrã preto do símbolo em falta... e é - o ID é sempre o mesmo, no entanto foi isto que iniciou a disputa com o administrador, os eventos do OnInit()... e bandeiras de verificação _StopFlag , _UninitReason
mas o gráfico não está vinculado ao símbolo.... Tudo bem, o que quer que seja.
Mais uma vez, obrigado.
Deve haver um controlo completo.
Se os pontos de entrada não funcionarem, não há qualquer risco de se correr um EA.
Se funcionarem, pode verificar neles se a conta mudou.
Não vejo uma perda de controlo.
Primeiro: a EA não começará porque o botão Algotrading já está premido.
Em segundo lugar, a solução neste caso é absolutamente fácil.
A animação não funciona por alguma razão. Tem de clicar sobre ele.
Está a tentar convencer-me de que o que eu precisava não era realmente necessário. Infelizmente, não é este o caso.
Tenho dez terminais. Em tumulto num deles, mudei para outra conta. O tempo passa, eu olho para o Terminal e vejo que preciso de outra conta - mudo para a antiga. E completamente sem esperar que a EA esteja pendurada, vejo que a EA está a decorrer.
E este é apenas um dos cenários.
Este não é o desejo de um cliente freelance, mas sim o que eu precisava.
Estou a tentar imaginar uma situação em que isso possa vir a ser útil. Não posso.
Pergunta número 1. Porque iria querer mudar para outra conta no terminal ao vivo?
Pergunta número 1. Porque devo voltar a entrar noutra conta no terminal de batalha?
Existe um terminal universal para todas as contas. Tem todas as ferramentas ao seu alcance + uma capacidade rápida de escrever/corrigir algo em ME.
Neste terminal, troco entre contas todos os dias para acções diferentes. Por exemplo, para os screeners, análise da qualidade de execução deordens de comércio, etc.
Se eu executar algo e o esquecer, quando mudar para outra conta é lógico descarrega-lo.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
É terrivelmente inconveniente introduzir sempre o número de conta. Por exemplo, tenho uma conta de dez dígitos.
Não consigo imaginar trabalhar numa conta real de qualquer outra forma. Especialmente se houver um monte de terminais e "tumulto".
O lançamento manual da sua EA no início é um assunto deliberado. Além disso, imediatamente após o arranque, o meu navegador mostra um relatório HTML do backtest da EA até ao tick actual. Por conseguinte, é muito difícil cometer um erro.
Mas quando a EA já está pendurada, o seu lançamento não autorizado é indesejável. A protecção aqui descrita é muito boa. E não há necessidade de introduzir nada adicional.
Normalmente tenho 1-2 gráficos neste terminal, é difícil ficar confuso. Mas o sentido é claro.