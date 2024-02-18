Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 172

Alexey Viktorov:

Seria muito mais claro se tirasse uma fotografia.

Actualizado acima.

 
fxsaber:

Live BuyLimit.

Bem, mostra os volumes - volumes cheios e restantes. Mostra a execução parcial. Ou não compreendo o problema?
 
Artyom Trishkin:
Bem, mostra os volumes - o volume cheio e o volume restante. Pode-se ver que se trata de uma execução parcial. Ou talvez eu não compreenda o problema?

O tempo da ordem mudou para o tempo de execução parcial.

Talvez, tenhamos de prestar atenção aos criadores. Talvez devêssemos introduzir mais uma propriedade da encomenda.

 
Alexey Viktorov:

O tempo da ordem mudou para o tempo de execução parcial.

É claramente visível aqui.



Não sei o que irá acontecer quando a ordem for parcialmente executada de novo.

Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2020.04.07 18:47

A execução parcial é muito fácil de encontrar em MT5. 
// true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
  const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER);
  
  return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) &&
         (!TicketOrder ||
          (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL))));
}


// Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (IsPartial(TicketDeal))
        Print(TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber:

Pode ver bem aqui.


Isto pode ser de todo mau em alguns casos. Isto deve definitivamente ser comunicado aos criadores.

 
fxsaber:

Pode ver bem aqui.



O que vai acontecer com uma segunda actuação parcial - não sei.

E tem a história definida para mostrar ordens e negócios. Se o alterar apenas para encomendas?

 
Alexey Viktorov:

Isto pode ser mau nalguns casos, de todo. Isto deve definitivamente ser comunicado aos criadores.

É difícil dizer se isto é uma coisa má ou não. Além disso, o CloseBy collapse parece perder as majicas. É necessário verificar.

 
Alexey Viktorov:

E a sua história está definida para mostrar ordens e negócios. Se o alterar apenas para encomendas?

Este é o modo Deal. Noutros modos, não será visível, porque a ordem ainda está viva.

 
fxsaber:

Este é o modo Deal. Não será visível nos outros modos uma vez que a ordem ainda está viva.

Andei a bisbilhotar e apercebi-me de que se trata de ofícios. Mas neste caso é mostrado o tempo da troca, não a ordem. É por isso que é interessante ver em modo de ordem.

 
Alexey Viktorov:

Andei a bisbilhotar e apercebi-me de que se trata de ofícios. Mas neste caso mostra o tempo da troca, não a ordem. É por isso que é interessante ver em modo de ordem.

Não pode haver ordem no modo de ordem quando está vivo. Quando morto - haverá um tempo de primeira execução, como foi dito originalmente.

