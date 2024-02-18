Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 172
Seria muito mais claro se tirasse uma fotografia.
Actualizado acima.
Live BuyLimit.
Bem, mostra os volumes - o volume cheio e o volume restante. Pode-se ver que se trata de uma execução parcial. Ou talvez eu não compreenda o problema?
Talvez, tenhamos de prestar atenção aos criadores. Talvez devêssemos introduzir mais uma propriedade da encomenda.
O tempo da ordem mudou para o tempo de execução parcial.
É claramente visível aqui.
Não sei o que irá acontecer quando a ordem for parcialmente executada de novo.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47A execução parcial é muito fácil de encontrar em MT5.
Pode ver bem aqui.
O que vai acontecer com uma segunda actuação parcial - não sei.
E tem a história definida para mostrar ordens e negócios. Se o alterar apenas para encomendas?
Isto pode ser mau nalguns casos, de todo. Isto deve definitivamente ser comunicado aos criadores.
É difícil dizer se isto é uma coisa má ou não. Além disso, o CloseBy collapse parece perder as majicas. É necessário verificar.
Este é o modo Deal. Noutros modos, não será visível, porque a ordem ainda está viva.
Este é o modo Deal. Não será visível nos outros modos uma vez que a ordem ainda está viva.
Andei a bisbilhotar e apercebi-me de que se trata de ofícios. Mas neste caso mostra o tempo da troca, não a ordem. É por isso que é interessante ver em modo de ordem.
Não pode haver ordem no modo de ordem quando está vivo. Quando morto - haverá um tempo de primeira execução, como foi dito originalmente.