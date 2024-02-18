Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 184
É suposto funcionar. Mas não aconselharia fazê-lo desta forma).
Isto é de facto óptimo. E permite estabelecer condições de triagem mais complexas.
Por exemplo:
Sim e não há outras soluções de qualquer forma.
O objectivo do padrão é ser universal. Se passar outra estrutura no seu exemplo que não contenha pelo menos um campo a,b,c, esta não compilará. Ou seja, a função não pode funcionar com dois tipos de dados diferentes ao mesmo tempo.
Painel de controlo para o comércio. MQL5 AJUDA NECESSÁRIA
Painel de controlo para o comércio. MQL5 AJUDA NECESSÁRIA
Vladimir Karputov, 2020.08.18 09:04
Este código não funcionaria - não é possível comparar patties e quadrados:
Esta condição funcionará se a ordem pendente for parcialmente executada e gerar uma posição. Então, uma ordem e uma posição com o mesmo bilhete existirão ao mesmo tempo.
Por esta razão, a seguinte construção faz sentido em algumas situações.
Bibliotecas: MT4Orders
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2020.08.20 15:44
Para quem trabalha com transacções assíncronas, será útil conhecer as definições para o maior número possível de transacções assíncronas não processadas na sua conta.
Isto não é difícil de descobrir.
Tenha cuidado, pode correr até um limite.
Renat disse há muito tempo que não só se pode ser apanhado por um limite, como também pode ser bloqueado por um CD
O seguinte código numa conta de demonstração doRannForex-Server pode reproduzir imediatamente esta situação através da execução desta EA.
Resultado.
A propósito, o guião mostra (nem sempre da primeira vez) um erro na execução do OrderSend síncrono.
Após a OrderSend ser executada durante alguns dez/centenas de milissegundos, o preço da encomenda é o antigo, e não o que foi colocado com sucesso pela OrderSend.
Voltando ao tema de bilhetes idênticos, podemos tirar algumas conclusões.
Se alguém o conseguiu reproduzir noutro servidor comercial, por favor partilhe o nome.
Cadeia de pesquisa: Oshibka 010.
Não é um bilhete único? Como pode isto ser?
Tanto as encomendas como os negócios têm bilhetes únicos?
Não é um bilhete único? Como é que isso pode ser?
A explicação é que enquanto houver uma ordem de abertura, há sempre uma posição. Apenas nem sempre é visível - o volume é zero. E esta posição tem um bilhete único. Bem, numa sebe por esta razão, é bem possível que haja atiradores na mesma posição após as correspondentes entradas e saídas.
Será que as encomendas e ofertas têm sequer bilhetes únicos?
São únicos. Mas é claro que ORDER_TICKET pode ser igual a DEAL_TICKET.