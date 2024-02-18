Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 171
Na moldura verde, a minha execução parcial tornou-se igual à moldura vermelha inferior. A parcial era de dois ofícios.
Bem, isso é para a segunda parte, pois assumi que uma encomenda adicional foi colocada no momento da activação. Falta a primeira parte por completo? E qual é o tamanho desta segunda parte? Não deve estar cheio... Tente puxar a lista de encomendas por identificação da posição. Veja o que obtém.
Não há nenhuma encomenda adicional. Afinal não é MT4.
Há sempre uma ordem parcial. Até ser executado, não está na história. Isto é, há negócios na história, mas a ordem pode não estar lá uma vez que ainda não foi completamente preenchida.
Não me lembro de nada sobre o MT4, por insistência do Tumblr.
Está bem. Vou colocar agora um grande volume e mantê-lo debaixo de olho. Se a tiver numa demonstração, poderia dar-me a palavra-passe para a ver?
Real.
Há sempre uma ordem parcial. Até ser executado, não está na história. Isto é, há negócios na história, mas pode não haver ordem, porque ainda não foi completamente preenchida.
Não está entre as do mercado?
Live BuyLimit.
Para todo o volume sem ter em conta a parte já aberta?
Parece não ter encontrado nenhum. Dê uma vista de olhos na Documentação. Há dois volumes por encomenda.
Estes são os limitadores vivos. O primeiro número é o volume original, o segundo é o volume vertido. Assim que se tornam iguais ou são eliminados, entra na história.
Claro que não o fiz. É por isso que estou a tentar perceber. Seria muito mais claro se se pudesse tirar uma fotografia.