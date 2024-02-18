Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 170
Se a EA receber dados de outro símbolo/TF e não tiver feito tic tac durante um minuto e meio, o próximo pedido de indicador deste instrumento TF retornará um disparate, embora o CopyBuffer funcione sem erros, e a linha acima de iTime e iOpen também retornará os valores correctos.
Sobre a "série de tempo de vida em cache" que eu sei (embora, ao que parece, tenham sido 3 minutos), mas porque "cai", se não há carraças, eu não compreendo nada. Feito por tempo, por jerking periódico CopyClose por timer.
De dois em dois minutos é preciso arrancar a série de tempos de outra pessoa. Não menos.
Eram 150 segundos, invocando as carraças desse mesmo instrumento estrangeiro. Funcionou bem. Só quando tais pausas em carraças aconteceram é que falhou.
Consegui fazê-lo 50 segundos e cronometrei-o. Espero que funcione. É difícil apanhar tais "peculiaridades".
Numa sebe, uma posição pode consistir em várias IN trades. Isto é feito por execução parcial.
Neste caso a ordem que é parcialmente executada alterará a sua ORDER_TIME_SETUP(_MSC) para a altura da primeira (possivelmente penúltima) transacção. Por outras palavras, seria impossível determinar a partir da história quando, por exemplo, o BuyLimit foi colocado.
Como consequência, a posição na sebe pode ter um preço aberto fracionário, como muitas vezes se pode ver na rede.
Poderia aprofundar esta questão com mais pormenor?
Já há muito tempo que me debatei com a ferramenta de rede. Utilizo os preços de encomenda Stop and Limit para manter o passo da grelha intacto. Quero compreender, está a dizer que o momento da colocação da encomenda muda quando a encomenda é parcialmente executada? Pode acontecer? Como é que múltiplas transacções IN podem afectar uma encomenda?
Pelo destacado obrigado. Vou verificar isso. É no preço de abertura da ordem que algo acontece por vezes e a grelha é eliminada.
Pode desenvolver esta questão?
Aqui está o preço de abertura de uma posição ao vivo ainda na sebe.
O momento da encomenda está a mudar exactamente na história. A ordem em directo para o volume restante - não sei.
É o preço da encomenda ou da posição? Posso, evidentemente, assumir que o tempo da encomenda para o volume restante pode ter mudado, afinal de contas, parte dela foi executada, e a outra parte pode ter sido colocada numa encomenda separada. Mas se escolhermos o histórico por ID de posição, a hora da encomenda com índice 0 na lista de encomendas não deve mudar, penso que sim. Mas coloquei o preço a ser verificado por impressão.
É o preço de uma encomenda ou de uma posição?
Posições.
Claro que posso admitir que o tempo da encomenda para o volume restante pode mudar, afinal, uma parte da mesma foi executada, e para a segunda parte pode ser feita uma encomenda individual. Mas se seleccionar o histórico por ID de posição, a hora da encomenda com índice 0 na lista de encomendas não deve mudar, parece-me que
A ordem de abertura muda o seu tempo na história.
A hora a que a encomenda foi feita não está registada na imagem, mas foi definitivamente ontem, como indicado na história. E foi activada hoje. Mas é a abertura do volume completo. Mas ainda não tive uma abertura parcial. Vou continuar a observar.
Na moldura verde na execução parcial, tornei-me igual à moldura vermelha inferior. Parcialmente, foram dois ofícios.