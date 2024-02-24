Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 487
As florestas aleatórias devem ter pequenos erros, porque todas as variáveis são usadas em árvores de decisão e não há restrição de uso de memória como nas redes neurais - o número de neurônios. Lá você só pode usar operações separadas para "desfocar" o resultado, tais como restrição de nível, corte de árvores ou gamão. Não sei se a implementação da MQ de algibeira tem poda, ensacamento
Se esta variável for menor que 1, o erro deve subir.
é, mas o erro ainda estava mostrando média, como descrito acima... agora é normal
A propósito, mesmo diminuindo r por o.1, o erro aumenta muito. Acima de r 0,9 abaixo de 0,8
Em r = 0,66 (como na versão clássica de RF)
E os resultados mostram que a tabela de multiplicação já resolve mal.
você tem que fazer 1 negócio errado por 5000000000000000000.é impossível em qualquer instrumento.
para que o erro seja tão pequeno como o de @Maxim Dmitrievsky
O que é que as trocas têm a ver com isso? Estou a dizer-vos que cada árvore de decisão se lembra praticamente de todos os padrões e pode não haver qualquer erro num conjunto de treino com 100% de amostragem, ou seja, R=1.
Sim, é um excesso de equipamento, mas é assim que o algoritmo funciona, é por isso que eles usam todo o tipo de truques em florestas aleatórias.
para isso você precisa olhar para fora do saco, para estimar o modelo, mas então você deve definir r=0,66 máximo.
Provavelmente precisa pegar, mas etiquetar sozinho não é uma tecnologia muito forte para predição - IMHO
Bem, por agora é só isso... Se eu conseguir uma libra normal com diplinking, eu vou assistir.
mas a velocidade!
E posso ver pelos resultados que a tabela de multiplicação já resolve muito mal.
Eu não entrei na forma como a floresta funciona. mas por suas palavras eu entendo que cada árvore memoriza um padrão, que depois pode não se repetir. neste caso (já que não há repetição), não podemos dizer o quanto ela funcionou no mais e tomar como um axioma sua probabilidade de 1, em vez de levá-la a 0,5, porque é essencialmente desconhecida. daí nós entendemos que a floresta quase nunca está errada (por suas palavras).
Quando aumentei o limiar para o sinal NS compensou-o aumentando o número de entradas necessárias, como consequência, o erro diminuiu, mas também havia menos opções para as entradas.
Bem, é uma questão de acertar as fichas e o alvo, embora pareça o que poderia ser mais simples do que uma tabela de multiplicação, mas também não há ali um pequeno erro