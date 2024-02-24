Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 487

Ivan Negreshniy:

As florestas aleatórias devem ter pequenos erros, porque todas as variáveis são usadas em árvores de decisão e não há restrição de uso de memória como nas redes neurais - o número de neurônios. Lá você só pode usar operações separadas para "desfocar" o resultado, tais como restrição de nível, corte de árvores ou gamão. Não sei se a implementação da MQ de algibeira tem poda, ensacamento

Se esta variável for menor que 1, o erro deve subir.


é, mas o erro ainda estava mostrando média, como descrito acima... agora é normal

2017.09.27 18:34:34.076 RF sample (EURUSD,H1)   Info=1  Error=0.2893400000000008
2017.09.27 18:34:34.077 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 1 >> 1*6=6 // 7*2=14 // 1*5=5 // 5*5=25 // 3*8=24 // 1*8=8 // 9*6=55 // 8*8=64 // 2*2=4 // 9*4=37 // 
2017.09.27 18:34:34.077 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 2 >> 4.3*8.7=36.34(37.41) // 2.0*6.3=12.18(12.60) // 7.1*5.7=42.39(40.47) // 2.1*1.6=3.96(3.36) // 8.9*2.5=26.57(22.25) //

A propósito, mesmo diminuindo r por o.1, o erro aumenta muito. Acima de r 0,9 abaixo de 0,8

2017.09.27 18:36:11.298 RF sample (EURUSD,H1)   Info=1  Error=0.5431000000000188
2017.09.27 18:36:11.299 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 1 >> 3*7=21 // 6*1=7 // 8*3=24 // 2*1=2 // 4*5=20 // 7*5=34 // 7*7=49 // 1*9=10 // 6*9=55 // 7*7=49 // 
2017.09.27 18:36:11.300 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 2 >> 6.0*6.3=37.00(37.80) // 2.7*8.4=23.85(22.68) // 5.6*6.2=36.71(34.72) // 7.3*6.6=48.66(48.18) // 7.4*2.8=20.74(20.72) //

Em r = 0,66 (como na versão clássica de RF)

2017.09.27 18:37:44.484 RF sample (EURUSD,H1)   Info=1  Error=0.7935200000000080
2017.09.27 18:37:44.485 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 1 >> 2*1=3 // 6*1=7 // 2*6=13 // 5*9=45 // 7*8=57 // 2*6=13 // 7*5=35 // 3*3=9 // 8*4=33 // 6*1=7 // 
2017.09.27 18:37:44.485 RF sample (EURUSD,H1)   Тест 2 >> 4.1*9.9=40.11(40.59) // 7.6*3.2=24.40(24.32) // 6.8*8.3=55.62(56.44) // 1.9*5.6=11.64(10.64) // 9.3*7.8=71.33(72.54) //

E os resultados mostram que a tabela de multiplicação já resolve mal.

 
Ivan Negreshniy:

para que o erro seja tão pequeno como o de @Maxim Dmitrievsky 
И тоже очень маленькая ошибка: 2017.09.27 16:26:12.267  RF sample (EURUSD,H1)   Info=1  Error=0.0000000000000020
você tem que fazer 1 negócio errado por 5000000000000000000.é impossível em qualquer instrumento.

o meu respeito.
 
Andrey Kisselyov:
O que é que as trocas têm a ver com isso? Estou a dizer-vos que cada árvore de decisão se lembra praticamente de todos os padrões e pode não haver qualquer erro num conjunto de treino com 100% de amostragem, ou seja, R=1.

Sim, é um excesso de equipamento, mas é assim que o algoritmo funciona, é por isso que eles usam todo o tipo de truques em florestas aleatórias.

Ivan Negreshniy:

para isso você precisa olhar para fora do saco, para estimar o modelo, mas então você deve definir r=0,66 máximo.

 
Ivan Negreshniy:

Mas pelas suas palavras entendo que cada árvore se lembrará de algum padrão, que pode não se repetir mais tarde. Mas como não há repetição, não podemos dizer como funcionará e tomar a sua probabilidade 1 como um axioma, em vez de tomá-lo 0,5 como não é conhecido.

com todo o respeito.
 
Maxim Dmitrievsky:

Provavelmente precisa pegar, mas um ensacamento não é uma técnica muito forte para predição - IMHO
Ivan Negreshniy:
Bem, por agora é só isso... Se eu conseguir uma libra normal com diplinking, eu vou assistir.

mas a velocidade!

 
Maxim Dmitrievsky:

Quando aumentei o limiar do sinal NS compensou-o através do aumento da quantidade de dados de entrada necessários, como consequência o erro diminuiu, mas também as variantes de entrada se tornaram menores.






Sinceramente.
 
Andrey Kisselyov:
R=1 significa que cada árvore pode memorizar todo o conjunto de padrões de treinamento e 0,66 significa apenas 66% e cada árvore seleciona padrões com retorno, ou seja, os mesmos padrões podem ser repetidos por muitas árvores na floresta.
Andrey Kisselyov:
Quando aumentei o limiar para o sinal NS compensou-o aumentando o número de entradas necessárias, como consequência, o erro diminuiu, mas também havia menos opções para as entradas.




Sinceramente.

Bem, é uma questão de acertar as fichas e o alvo, embora pareça o que poderia ser mais simples do que uma tabela de multiplicação, mas também não há ali um pequeno erro

