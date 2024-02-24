Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 887

Maxim Dmitrievsky:

nem sequer é latência baixa, a altura é milissegundos ou mesmo microssegundos, cada metro extra de cabo conta

Estás só a escalpelizar.

Sim, estou ciente disso. A metodologia HFT também pode ser usada a distâncias maiores. Com alguma adaptação.

 
elibrarius:

Aqui estão mais artigos com exemplos de código
Eu li alguns deles 3 vezes e tentei descobrir como esses exemplos funcionam. E depois já podes fazer algo teu.

Sim, obrigado, ótimo, eu li, mas vou ler mais - é muito abstruso, você tem que voltar em cada nível de treinamento, senão metade das palavras não são claras.

Mas eu gostaria de entender como carregar uma nova amostra no Rattle :)

Bem, você pode, se você tiver estômago para isso :D Mas pode não ser em forex, pelo menos no mercado ECN

 
Aliosha:

Que vergonha! Que vergonha!!! Mas agora é um erro de 5% em vaguear ao acaso, como os fixes!

Já perceberam que o mercado é uma vaga aleatória e este é o seu estado natural, e todos os tipos de saltos e danças são uma aberração da norma).

 

Acrescentei um preditor como a hora do bar - houve um salto significativo.


Acontece que o Deductor Studio na versão tutorial não bloqueia o upload do modelo para um arquivo texto, e apenas o upload de blocos para todos os tipos de niceties em excel e html. Por isso, tenho um conjunto de regras que se assemelham a isto.

Surge uma questão, como estas matrizes de dados podem ser melhor organizadas para conveniência e rapidez de trabalho?

 
Nunca tinha desabado uma matriz antes. Explique como isto é feito e o mais importante, porquê?
Googled - CollapseArray(nArray) - Remove valores repetitivos em um array.
É isto? Remover filas duplicadas?
 
Agora a andar por aí a pensar em como o fazer... Em geral, sim, suponho que haja repetições e que elas devem ser removidas, mas o principal me atingiu, que todos os dados não são necessários, mas apenas aqueles que confirmam o menor de dois 1 ou 0. Então eu pensei em organizar arrays por escadas, como fazer truncagem de partes repetidas... ou talvez apenas para escrever em uma linha, e conseqüentemente também combinar dados em linha de preditores (dados de entrada em tempo real recebidos), mas isso é até que nós vamos além do limite de comprimento de string pelo número de predições.

 
Acho que precisas de repetição, isso vai tornar a situação mais importante. Se foi repetido 100 vezes no passado, é mais provável que aconteça no futuro do que se acontecesse 1-2 vezes.
 
Aliosha:

Eu concordo, python é o kernel mais topo de gama para HFTs.

Para a pesquisa talvez, para a produção - não acredito.

 
Por isso, vou levar apenas aqueles que têm alto apoio e confiabilidade. É assim que eu vejo o trabalho - eu crio preditores no indicador em tempo real e na história, adiciono-os a uma string, e então essa string é pesquisada no array, se for encontrada, então marcamos a barra como favorável para entrar, e se não, não fazemos nada. Assim, as cordas dobradas só irão aumentar o conjunto. É claro que podemos fazer uma gradação por cor, com informação sobre fiabilidade e suporte (multiplicando um pelo outro obtemos o coeficiente, que mudará de cor dependendo do valor), mas para isso é mais fácil fazer apenas um conjunto separado de tipo int com índice. Ou eu não entendo algo....

