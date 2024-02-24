Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 887
nem sequer é latência baixa, a altura é milissegundos ou mesmo microssegundos, cada metro extra de cabo conta
Estás só a escalpelizar.
Sim, estou ciente disso. A metodologia HFT também pode ser usada a distâncias maiores. Com alguma adaptação.
Aqui estão mais artigos com exemplos de código
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
Eu li alguns deles 3 vezes e tentei descobrir como esses exemplos funcionam. E depois já podes fazer algo teu.
Sim, obrigado, ótimo, eu li, mas vou ler mais - é muito abstruso, você tem que voltar em cada nível de treinamento, senão metade das palavras não são claras.
Mas eu gostaria de entender como carregar uma nova amostra no Rattle :)
Bem, você pode, se você tiver estômago para isso :D Mas pode não ser em forex, pelo menos no mercado ECN
Que vergonha! Que vergonha!!! Mas agora é um erro de 5% em vaguear ao acaso, como os fixes!
Já perceberam que o mercado é uma vaga aleatória e este é o seu estado natural, e todos os tipos de saltos e danças são uma aberração da norma).
Acrescentei um preditor como a hora do bar - houve um salto significativo.
Acontece que o Deductor Studio na versão tutorial não bloqueia o upload do modelo para um arquivo texto, e apenas o upload de blocos para todos os tipos de niceties em excel e html. Por isso, tenho um conjunto de regras que se assemelham a isto.
Surge uma questão, como estas matrizes de dados podem ser melhor organizadas para conveniência e rapidez de trabalho?
Googled - CollapseArray(nArray) - Remove valores repetitivos em um array.
É isto? Remover filas duplicadas?
Eu nunca desmaiei em matrizes. Explicar como fazê-lo e o mais importante - porquê?
Agora a andar por aí a pensar em como o fazer... Em geral, sim, suponho que haja repetições e que elas devem ser removidas, mas o principal me atingiu, que todos os dados não são necessários, mas apenas aqueles que confirmam o menor de dois 1 ou 0. Então eu pensei em organizar arrays por escadas, como fazer truncagem de partes repetidas... ou talvez apenas para escrever em uma linha, e conseqüentemente também combinar dados em linha de preditores (dados de entrada em tempo real recebidos), mas isso é até que nós vamos além do limite de comprimento de string pelo número de predições.
Eu concordo, python é o kernel mais topo de gama para HFTs.
Para a pesquisa talvez, para a produção - não acredito.
Penso que a repetição é necessária, vai reforçar a importância da situação. Se já foi repetido 100 vezes no passado, provavelmente acontecerá no futuro, em vez do que já aconteceu 1-2 vezes
Por isso, vou levar apenas aqueles que têm alto apoio e confiabilidade. É assim que eu vejo o trabalho - eu crio preditores no indicador em tempo real e na história, adiciono-os a uma string, e então essa string é pesquisada no array, se for encontrada, então marcamos a barra como favorável para entrar, e se não, não fazemos nada. Assim, as cordas dobradas só irão aumentar o conjunto. É claro que podemos fazer uma gradação por cor, com informação sobre fiabilidade e suporte (multiplicando um pelo outro obtemos o coeficiente, que mudará de cor dependendo do valor), mas para isso é mais fácil fazer apenas um conjunto separado de tipo int com índice. Ou eu não entendo algo....