Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 889
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ao treinar, ele tem pesos e compensações para os neurônios, e de acordo com eles calcula a saída em novos dados.
Então ela conseguiu os pesos simplesmente pelas estatísticas. Senão não pode distribuir pesos sem saber o que estava no último bar. Ou as redes são mais primitivas do que eu pensava...
Então ela conseguiu os pesos simplesmente pelas estatísticas. Senão não pode distribuir pesos sem saber o que estava no último bar. Ou a rede é mais primitiva do que eu pensava...
Certamente pelas estatísticas, assim como as florestas, assim como as suas matrizes.
Quer dizer, então não há nenhum ponto em que a cronologia para submeter as informações para análise.
Quer dizer, então não há nenhum ponto em que a cronologia da informação deva ser analisada.
Quase nenhum, apenas por causa da fechadura baixa ou da recorrência.mas eles saem dos mínimos sozinhos normalmente, se necessário você pode re-treiná-los várias vezes e compará-los.
Como é selecionada a melhor árvore de uma floresta aleatória ou é criada uma árvore média?
Estou correcto ao assumir que quanto menos regras uma árvore tiver, mais estável será o modelo?
Então que proporção é considerada normal? Eu tenho 403933 linhas para treinamento, formei 69779 regras, então acontece que para cada 5,79 linhas 1 regra, o que me parece ser demais, ou é normal? Se olharmos para a fiabilidade, a relação muda para cima, o que significa que a distribuição não é uniforme, mas como é que se vê o que está lá...
Aqui está o primeiro assunto de teste pronto - treinamento 2015-2016, e a partir de 2017 o puro comércio sobre as regras das árvores selecionadas - não perdeu - já é bom?
Contra negociação sem NS - treino (ugh - afinação e optimização) 2016-2017
Ainda não percebo a melhor maneira de o fazer - acabei por seleccionar regras e transformá-las em código - um trabalho manual muito meticuloso... precisam de algum tipo de automatização do processo.
E isto é 2017-2018 por regras de árvore para entrada, mas com filtros ainda não integrados no conjunto de dados de treinamento.
Precisamos de algum tipo de automatização do processo.
Entendi! O programa agrupou linhas com diferentes dados de entrada por regras (e eu disse que você pode descarregar os resultados como um arquivo, mas existem alguns conjuntos de variáveis para cada linha, estatísticas e número de regras), e agora precisamos encontrar quais variáveis nestas linhas são as mesmas - esta será a regra!
Vou dormir, e pensar como organizá-lo melhor - quaisquer ideias - escrever!
Entendi! O programa agrupou linhas com dados de entrada diferentes por regra (e eu disse que você pode descarregar os resultados como um arquivo, mas existem alguns conjuntos de variáveis para cada linha, estatísticas e número de regra), e agora você precisa encontrar quais variáveis nessas linhas são as mesmas - essa será a regra!
Vou dormir sobre o assunto e pensar em como organizá-lo melhor - quaisquer ideias - escrever!
Você já o tem funcionando sem uma árvore ) tente adicionar o otimizador do meu artigo sobre a floresta, talvez os resultados melhorem
O código está disponível se você precisar dele.