No programa "Deductor Studio" tudo é visualmente ótimo, a árvore, as regras - ainda não vejo isso em R, e não haverá nenhum em MT5 (ou seja, tudo pode ser feito, mas quanto você tem que pagar por isso...). Então, acontece que eu deveria usar a biblioteca de algas para incluir florestas aleatórias no MT5, não é?
Aqui encontrei uma parte do código do algoritmoC4.5 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ em R, é muito difícil de implementar no MT5?
Eu escrevi acima a maneira mais fácil de o fazer.
Até o podes fazer se quiseres. Eu não sei o que são estes pedaços, não tenho tempo para me distrair com coisas pequenas )
Arranje algumas horas-homem antes
2. R Dataset é r file. Isso significa que no separador Dados os dados em bruto foram carregados como Ficheiro RData - este é o espaço de trabalho em termos de R. Neste espaço de trabalho foram preparados dois quadros de dados: um para treinamento e teste do modelo, e o outro como este mesmo Dataset R.
A maneira mais fácil para você fazer isso é carregar um arquivo Excel pronto, baixar o log, sair para R e dividir o quadro de dados que você chega lá em dois.
Em alternativa.
Abra o próprio R e lá baixe o arquivo excel - esta é uma linha. Depois divide o quadro de dados em dois.
Mas o segundo arquivo do modelo treinado DEVE ser executado.
Sinceramente, não percebo. Eu dividi 1 arquivo de dados em 2 no Excel, treinei o primeiro arquivo, agora preciso testar o modelo no segundo arquivo. Para fazer isso, este segundo arquivo precisa ser carregado de alguma forma, na ficha Dados isso não pode ser feito, pois o primeiro arquivo já tem espaço lá, na fichaAvaliar só posso carregar um arquivo do tipo CSV, que não posso carregar devido a um erro:
"
Você solicitou que um arquivo CSV fosse usado como seu conjunto de dados de teste, mas você não identificou qual arquivo.
Use o botão Planilha para selecionar o arquivo CSV que você deseja usar como seu conjunto de testes antes de Executar.
Rattle 5.1.0
"
E sabe-se lá o que devo fazer com este erro.
Ou estou originalmente a dividir o ficheiro errado, não devia estar a dividir o Excel de alguma forma, devia estar a dividir um ficheiro R puro? O que significa "split frame"?
E, como devo salvar os resultados do treinamento do modelo no primeiro arquivo e depois verificá-los no segundo?
Devo ser completamente idiota...
Você não pode aprender tudo - eu não tenho um objetivo para aprender programação em R, eu preciso ser capaz de verificar os preditores e converter as regras definidas para MT5. Em geral, se é uma corda, porque não escrevê-la para si? Bem, entretanto consegui com os meios ao meu alcance.
Em resumo, quer pedir aos aborígenes que façam tudo por si?
Em suma, está a sugerir que os nativos façam tudo por si?
O que queres dizer com "tudo"?
Estou me comunicando com pessoas amigáveis e dispostas a compartilhar seus conhecimentos sobre os programas que dominaram e as NS, não estou pedindo a elas que dêem nenhum segredo.
Eu próprio estou a partilhar informação sobre os meus preditores.
Em geral, o que é que não lhe convém exactamente? Eu tenho algum ressentimento pessoal?
Leia com atenção! Você foi claramente escrito:
Mas executar o modelo treinado no segundo arquivo é OBRIGATÓRIO.
E tu inventaste algo.
Não "resultados do treinamento modelo no primeiro arquivo", mas "modelo treinado".
Ou seja, você treina um modelo no primeiro arquivo e depois alimenta os dados do segundo arquivo para o modelo treinado.
Você é programador ou não? Os programadores normalmente entendem cada palavra e vírgula. Para programas esquecidos ou desnecessários .;;(){}[] levará muito tempo na depuração de programas. Como resultado, você tem que estar muito atento aos detalhes.
Se você não entender de uma vez, leia o código 2 ou 3 vezes.
O que queres dizer com "tudo"?
Estou me comunicando com pessoas amigáveis e dispostas a compartilhar seus conhecimentos sobre os programas que dominaram e sobre a NS, não estou pedindo a elas que dêem nenhum segredo.
Eu próprio partilho informações sobre os meus preditores.
Em geral, o que é que não lhe convém exactamente? Você tem um desgosto pessoal?
Mas perguntar sobre cada espirro elementar, já é indecente, peço desculpa.
Sim, foi assim que eu entendi. É claro que o modelo treinado deve ser verificado em relação aos novos dados. Escrevo que divido os arquivos, mas quando tento carregar um novo arquivo, recebo um erro.
Aqui SanSanych escreve:"A maneira mais fácil para você é baixar um arquivo excel pronto, baixar o log, sair para R e dividir o quadro de dados obtidos lá em dois". "Fiz o download do registo, saí para o R, mas não sei como dividir o quadro lá. E mesmo se eu o dividir, o que fazer com o tronco, onde inseri-lo?
Ou"Abra o próprio R e carregue um arquivo excel lá - é uma linha. Depois divida o quadro de dados recebidos em dois."Mais uma vez, eu não sei como dividi-lo em R, por isso divido-o em excel. O que é que eu faço a seguir?
Mas perguntar sobre cada espirro elementar é, lamento, já indecente.
Sim, acho que é melhor pedir do que sentar-se burro. E, em geral, eu entenderia sua afirmação se você respondesse ativamente às minhas perguntas, mas não ....
