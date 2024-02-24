Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 891
31 categoria... não, é mais uma discretização com 31 passos. Um dos artigos do Vladimir usa isto e o resultado é igualmente bom.
Somente se os dados originais em si forem bons....
Primeiro, grave o momento em que a decisão é tomada. Que seja um evento. Então, neste momento em que o evento ocorreu, salve os valores dos indicadores.
Para ser honesto, não entendo bem a sua mesa. O que tem lá dentro?
Então qual é a vantagem de salvar o valor exato, e não um padrão - por exemplo o conhecido RSI, como eu tenho, se você abrir acima do nível 70, então 1, abaixo do nível 30, então -1, mas não ambos, então 0.
Na tabela há um conjunto de regras com pontuação alta, que foram formadas com base nos resultados da árvore. Eu uso o Deductor Studio - para iniciantes, que eu acho que sou, é bastante bom, mas a versão gratuita é difícil de obter os resultados da análise, então eu filtrei as regras e escolhi as melhores e as digitei manualmente no código.
Hoje eu automatizei o processo e notei o seguinte fenômeno: uma regra pode estar incompleta se sua parte depois de filtrar uma amostra der apenas um valor preditor (ou seja, por exemplo, se o preditor geral tiver 2 posições, e depois de filtrar (aplicando parte das regras) obtemos um conjunto tão estranho, um exemplo em duas regras:
com regras definidas - verde, qualquer valor - amarelo, indefinido - vermelho.
A incerteza só aumenta quando depois de filtrarmos por regras não temos valores alternativos de variáveis, mas em outras condições elas podem aparecer e a regra será executada, não porque esteja comprovadamente correta, mas porque ela não encontrou a situação antes e não pôde avaliá-la e a considerará semelhante embora possa ser bem o oposto.
Para responder à sua pergunta principal. Quando o RSI está acima de 70, você tem apenas um valor de 1 (um), mas é muito importante para NS saber quanto acima de 70 o RSI mostra. Se é 70,05, é uma coisa e se é 73, é outra, muito menos 90, 80 ou qualquer outro número entre 70 e 100. É nestas trivialidades que o modelo tenta agarrar-se ao IMPORTANTE...! Seja como for, é assim que as coisas são. E ao atribuir estritamente unidades você priva a rede de informações importantes para ela, IMHO, é claro!!!
Sabe, todos aqui estão longe de ser estúpidos, diria até muito inteligentes e lógicos no seu raciocínio. A programação é um compromisso com a lógica. Mas eis o que se passa.... Quando você começa a ligar o TS você confia apenas nas suas conclusões lógicas e em todas as conclusões que tira da sua experiência e na frase "Bem é lógico", que você deve fazer isso e assim por diante. Mas os testes mostram a invalidez das suas conclusões e você não entende porque não funciona. Afinal de contas, fizeste tudo logicamente bem. Mas fazer algo logicamente não significa que esteja certo. Muitas pessoas são reféns da sua própria lógica, o que é naturalmente correcto, mas porque não funciona...... E comete o mesmo erro sem sequer saber que o fazes uma e outra vez com base nas tuas conclusões lógicas.
Como exemplo, já dei: Logicamente, quanto maior o modelo, mais inteligente ele é...
Caso em questão: Modelos médios funcionam melhor do que modelos grandes ou pequenos. Isto é como um exemplo...
Você calculou que atribuir 1 se o RSI estiver acima de 70 está certo, e para uma rede não está. E tu és como, e a grelha que eu fiz para facilitar o teu trabalho, como podes não compreender? Mas infelizmente, ela não será capaz de lhe responder que não é suficiente. Que com a tua unidade mataste estupidamente toda a informação importante.... Isso também é um exemplo...
E em geral o campo do MO é alógico. Aqui as conclusões lógicas não funcionam bem. As conclusões lógicas vão bem aqui!!!!
Você pode estar certo, mas eu procedo de tais considerações, se o sistema sem NS funciona de acordo com tais regras com sucesso, então o que impede de entender e encontrar essas regras de NS? Ontem eu postei screenshots para comparação. Até agora, a minha tarefa é tal que o resultado da aprendizagem da máquina seria melhor do que a optimização e lógica suficientemente dura no TS.
Me dê o link onde você postou as screenshots... Eu vou dar uma olhada em.... E quanto às regras, estás a dar-lhas mal. Acham que a estão a alimentar bem, mas ela está esfomeada por falta de informação. Estão a entender-se mal um ao outro. Você não pode explicar a ela exatamente o que você quer, então ela te dá o resultado como ela o entende. Queres que te ajude com o teu TS. Somente dentro das diretrizes ....
Primeiro, diga-me que TS básico você usa?
Aqui está o linkhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page889#comment_7378517
Sobre a fome, só agora estou a pensar que estou a sobrealimentar os dados, já que na verdade nem tudo vai para as regras...
Ideia interessante que não consigo explicar o que quero, ou seja, é sobre os alvos errados?
E TC, então o básico é simples - tartarugas em minutos. O resto é realizado por cascatas filtrantes com base nas minhas observações do mercado.
Quantos sinais por dia a tartaruga em minutos dá????
O TS básico é necessário apenas para o momento de tomar uma decisão. Há um sinal no TS básico. Tudo começa a analisar o mercado. Capturas de ecrã dos sinais do TS básico.
Quantos sinais por dia a tartaruga dá em minutos????
O meu Expert Advisor está sempre a melhorar, por isso não tenho estatísticas - tenho 8 sinais de perda no dia 8 e 5 de Maio, mas fechei o dia com lucro. Notei por mim mesmo que na noite antes das férias é melhor não trocar - vou verificar a história - à noite havia 1 entrada estúpida, que poderia ter sido evitada, mas que representava 20% do rendimento diário.
Bem, o meu sistema de negociação não está estruturado de forma padrão, ou seja, a decisão de entrar no mercado é gerada constantemente, dependendo da posição de preço no canal Doncian, e então os filtros começam a funcionar e finalmente eles fornecem a decisão de abrir posição ou não. Em geral, idealmente, preciso encontrar um fator externo que possa habilitá-los/desabilitá-los em diferentes momentos do mercado. Comecei a trabalhar em NS ainda esta semana, enquanto estava a criar ambiente para o meu trabalho e não trabalhei muito na selecção de preditores, mas já encontrei alguns padrões interessantes, que eu uso no meu EA de qualquer forma.
Esse é praticamente todo o pré-requisito básico para a entrada