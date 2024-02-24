Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 869
Eu aprendi sobre 2 VS na prática, e essa é a única maneira que eu os uso. Se eu usar 3 classes (comprar, esperar, vender), então a classe média ocorre muito rapidamente, especialmente se o neurônio de saída for sigmóide ou tangente.
Mas se a regressão... Idealmente é necessário 1 neurónio de saída.
Cada NS é 2 classes - longo/0, o segundo NS é curto/0.
Só para prevenir, repito um dos resultados do treino NS - este ainda é um teste das 09.17. Sai uma coisa destas.
Digamos, mais de 0,5 - longo, menos - 0, nós paramos.
muito rapidamente todos os trabalhos
Então, a árvore é um análogo da TF? Algo me diz que não é.
pretendo tentar NS, mesmo que seja apenas regressão logística, desde que seja rápido, porque é um ambiente multi-agente, muitos modelos são treinados ao mesmo tempo... mas eu adapto o RL aos meus problemasEu também quero muito usar clustering e tenho pensado em como, mas alglib não permite a adesão ao centroid em novos dados, eu terei que tomar uma libra diferente em algum lugar
Uh-huh. A entrada NS é uma série temporal normalizada. Digamos que a estrutura NS -15-20-15-10-5-1 já está indo bem.
Para determinar os longos e os calções é preciso 2 NS.
Eu gostaria de encontrar um algoritmo para calcular a estrutura da rede... para que fosse suficiente e não supérfluo.
Eu não sei. Na literatura clássica, apenas por intuição ou selecção.
Consegui fazê-lo após cerca da 3ª ou 4ª vez. Você começa a senti-los como resultado da aprendizagem).
Vou tentar NS, mesmo só regressão logística, desde que seja rápida, porque é um ambiente multi-agente, muitos modelos são treinados ao mesmo tempo... mas eu adapto o RL aos meus problemasEu realmente quero usar clustering e descobri como, mas alglib não permite a adesão ao centroid com novos dados, eu terei que conseguir outra biblioteca em algum lugar.
Hora de ir para R, experimentei em alglib NS - dezenas de vezes mais lento conta a mesma rede que em R (como um dia contra 30-60 minutos). Mais em algibe no máximo 2 camadas ocultas, e de acordo com as suas observações você precisa de 3 conversões consecutivas, ou seja, 3 camadas.
3 camadas não é nada.(
A propósito, enganei-me um pouco na minha estrutura NS.
era15-20-15-10-5-1
Deve ser 15-15-20-15-10-5-1. O primeiro número é o número de entradas.
Total de 1030 balanças - não fraco. Quantos dados de entrada (filas) existem?
Desculpe-me? Como assim? O NS tem 15 entradas - o 1º dígito da estrutura do NS. O input é BP directamente normalizado - 15 contagens.
Por exemplo, 10000 linhas de 15 entradas