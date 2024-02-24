Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 863
Aqui vamos nós. O actual deve estar para cima, mas o próximo deve estar para baixo... Por isso mantém os punhos para cima e reza....
Uma pintura a óleo, como se costuma dizer...
O próximo passo para a compra será: .......
Pintura a óleo...
já fez algum dinheiro com o Lexus hoje?
Ainda não... Eu sou apenas um pequeno... apenas uma libra. Tentando realmente reduzir o erro, entrei com um lote duplo e falhei, mas acredito que tudo vai ficar bem no final do dia...
Gosto quando uma opção vem em força... Os próximos 15 minutos vão subir, acho que devemos comprar, declinamos um pouco e podemos subir em pullbacks...
Ainda é a mesma pintura a óleo...
Acho que vamos recuar num futuro próximo... na esperança de uma rechaçada comprei outra....
Oh, meu Deus!!! Eu fiz e fiz, pergunto-me porque é que os resultados não melhoram... afinal enviei todas as fichas para 1 matriz e elas foram duplicadas. Estou perplexo há 2-3 dias por causa de 2 ou 3 dígitos.
Agora está tudo como deve ser. Vou mudar para os testes de demonstração :)
Tretas de demonstração. É melhor uma micro conta ou algo real. Acredita, a diferença entre a demonstração e o real, mesmo que o mini e o macro ainda estejam lá...
Eu preciso da demonstração para o ajuste final
Já os uso há 10 anos :) Eu não aposto neles por nada.É o meu presente para o aniversário de hoje :) agora é possível ir dar uma volta
Sem problemas!!!!! Com sinceros e sinceros parabéns por estas férias brilhantes na vida de todos. Desejo-lhe boa saúde e boas tendências.....
Obrigado! :)
O que quer dizer com "obrigado"? Você vai ter que fazer 8 de brincadeira... Mas vais ter de monitorizar o teu robô. Vejo que está a começar a fazer os gráficos certos. Mais precisamente, é claro que o crescimento é garantido após a optimização, por isso tenho a certeza que vai correr bem. Não se esqueça de monitorizar a conta no final de .....